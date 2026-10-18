Disney+ top 10 Italia: Coven Academy batte Loki e vola in vetta

La classifica dei titoli più visti su Disney+ in Italia riserva una sorpresa già al primo gradino. La piattaforma che riunisce sotto lo stesso tetto Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Hulu e National Geographic ha diffuso la sua top 10 aggiornata, e a guidarla non c’è un supereroe né un grande classico d’animazione ma una serie appena sbarcata tra le novità di ottobre, cioè Coven Academy: l’Accademia delle Streghe.

Streghe e vampiri in vetta alla classifica di Disney+

La storia segue Briar Roberts, adolescente newyorkese che approda in una misteriosa scuola di magia a New Orleans. L’obiettivo è capire che fine abbia fatto sua madre, ma la ragazza si ritrova presto nel mezzo di un conflitto tra streghe e vampiri. Insieme alla sua congrega di apprendiste dovrà affrontare una minaccia oscura che incombe su tutti e i pericoli di un liceo decisamente soprannaturale. E mentre la situazione precipita, in Coven Academy sboccia anche un primo amore proibito.

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Subito dietro c’è Loki dei Marvel Studios, con Tom Hiddleston di nuovo nei panni dell’imprevedibile dio dell’inganno in una serie ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame. La regia porta la firma di Kate Herron mentre Michael Waldron guida il gruppo degli sceneggiatori. Medaglia di bronzo per Adults, commedia prodotta da FX che racconta un gruppo di ventenni di New York alle prese con il tentativo di comportarsi da persone perbene, pur non essendo ancora né particolarmente perbene né del tutto adulti. Samir, Billie, Paul Baker, Issa e Anton vivono insieme nella casa d’infanzia di Samir, dove condividono pasti, ansie e ogni tanto persino lo spazzolino da denti. Fare carriera, orientarsi nel sistema sanitario, organizzare una cena o cercare l’amore nell’era di Find My Friends diventa ogni volta un’impresa, e le migliori intenzioni finiscono quasi sempre per peggiorare le cose. Pieni di idee discutibili e sempre pronti a elaborare una nuova “teoria sull’età adulta”, i cinque amici hanno però un talento vero, quello di esserci sempre gli uni per gli altri.

Supereroi, animazione e romanticismo tra Giappone e Corea

Al quarto posto si piazzano le Bluey Compilations, una serie di raccolte dedicate a Bluey, alla sua famiglia e ai suoi amici. Segue un altro titolo dell’universo Marvel, WandaVision, che mescola lo stile delle sitcom classiche con le atmosfere dei cinecomic. Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany) sono due esseri dotati di superpoteri che conducono una tranquilla esistenza di periferia, finché non iniziano a sospettare che niente sia come sembra. Dietro la macchina da presa c’è Matt Shakman, mentre Jac Schaeffer coordina la scrittura.

Cambia completamente registro Merry Berry Love, commedia romantica nippocoreana dal sapore dolceamaro. Lee Yubin, designer coreano di successo, perde tutto e si trasferisce sulla splendida isola giapponese di Charo. Qui incontra Shirahama Karin, contadina tenace decisa a coltivare fragole nonostante una misteriosa malattia. Mondi lontanissimi che un malinteso inaspettato finisce per avvicinare. Nel frattempo sull’isola scatta la scintilla anche tra Park Kunam, arrivato per una vacanza lavoro, e Mizuno Mari, una cartomante che per ironia della sorte non riesce a prevedere il proprio futuro sentimentale. I due diventeranno un aiuto prezioso per Yubin e Karin.

Documentari, sitcom e una fiction italiana

Spazio poi alla natura con Home, viaggio negli angoli più remoti dell’Africa, terra che ospita il deserto caldo più grande del mondo, il fiume più profondo e savane sconfinate. Il documentario va alla scoperta di mondi inesplorati e creature sconosciute alla scienza, raccontando come questi territori plasmino la vita di chi li chiama casa. Non poteva mancare Modern Family, con le sue tre famiglie osservate attraverso gli occhi di un documentarista e della sua troupe, e con Jay Pritchett nel ruolo di patriarca di un clan complicato, caotico e tenero.

Tra i titoli più seguiti dal pubblico italiano c’è anche Costanza, madre single sulla trentina che si trasferisce da Messina a Verona con la figlia Flora, di sei anni, per lavorare come paleopatologa. Verona però è anche la città di Marco, il papà della bambina, che non ha mai saputo di avere una figlia. Tra i due c’era stata una passione intensa ma brevissima, spezzata dalla scoperta che lui era fidanzato. Ora che il momento della verità è arrivato tutto si complica, perché Marco sta per sposarsi e Costanza ha conosciuto al lavoro l’affascinante linguista Ludovico. Il tutto mentre cerca un equilibrio tra vita privata e un mestiere insolito, in cui i colleghi possono trasformarsi in rivali agguerriti. Chiude l’elenco l’American Horror Story Official Podcast, in cui i protagonisti di AHS 13 si intervistano a vicenda. Tra le voci coinvolte figurano Sarah Paulson, Emma Roberts, Joey Pollari e Paul Anthony Kelly, insieme ai responsabili di costumi e scenografie Lou Eyrich, Catherine Crabtree e Anu Schwartz.

Fonte: TecnoAndroid