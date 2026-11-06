Disney+ novembre 2026: Rivals, All’s Fair e Grey’s Anatomy

Il calendario di Disney+ per novembre 2026 è stato pubblicato e mette in fila film, serie, podcast e appuntamenti in diretta che arriveranno nel catalogo giorno dopo giorno. La lista è parecchio lunga e mescola titoli marchiati Disney+ con altri targati Hulu, oltre a molte produzioni disponibili su entrambe le piattaforme. Conviene quindi dare un’occhiata alle date più interessanti per non lasciarsi sfuggire nulla.

Il mese parte domenica 1 novembre con un piccolo pacchetto di film piuttosto vario. Arrivano A Bad Moms Christmas del 2017, The Banshees of Inisherin del 2022, Meg 2: The Trench del 2023 e la commedia Why Him? del 2016. Nello stesso giorno debutta anche un nuovo episodio di Mission: Yozakura Family, giunto alla seconda parte della seconda stagione.

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Le prime settimane tra cinema, serie e grandi ritorni

Lunedì 2 novembre tocca a Black Bag, film del 2025, mentre Dancing with the Stars prosegue con la stagione 35 trasmessa in diretta alle 8 di sera, ora della costa est americana. Sempre ad inizio settimana arrivano nuovi episodi di The Mob, produzione originale Hulu. Martedì 3 si aggiungono la seconda stagione di High Country e gli episodi inediti di Phony e Reasonable Doubt, quest’ultima ormai alla quarta stagione.

Mercoledì 4 novembre è uno dei giorni più carichi. Debutta la seconda stagione di All’s Fair con tre episodi in un colpo solo, accompagnata dal podcast ufficiale che parte con due puntate. Nello stesso giorno arriva The Remarried Empress con quattro episodi e sono disponibili tutti i corti di Ariel The Little Mermaid: Dolphin Cove Tales. Spazio anche a The Lowdown di FX, che prosegue con la seconda stagione, e a un nuovo capitolo di VisionQuest.

Giovedì 5 è la serata delle serie più amate con i nuovi episodi di Abbott Elementary, The Kardashians, Scrubs e Shark Tank. Venerdì 6 tornano invece Grey’s Anatomy, arrivato alla stagione 23, e SuperKitties con un episodio speciale dedicato al Ringraziamento. Gli amanti della natura possono segnarsi la data perché debutta Wolves Up Close with Bertie Gregory. Domenica 8 entra in catalogo Heart Eyes, mentre lunedì 9 è il turno di Love Hurts, entrambi del 2025, insieme alla terza stagione di Fire Force in versione doppiata e al nuovo podcast Mother Knows Murder. Martedì 10 si chiude Between Steps con l’episodio finale.

Metà mese con Rivals, i CMA Awards e tanti titoli per i più piccoli

Mercoledì 11 novembre segna il ritorno di Rivals, che lancia la seconda parte della seconda stagione con tre episodi. Debutta anche Style Wars con due puntate, mentre il pubblico più giovane trova nuovi episodi di Pokémon the Series: The Beginning e della terza stagione di Pupstruction. Giovedì 12 sono disponibili tutti gli episodi di The Secret Lives of Mormon Wives: Orange County e venerdì 13 arrivano le nuove puntate di Gracie’s Corner insieme ai relativi corti.

Il fine settimana successivo porta con sé un’atmosfera già natalizia. Sabato 14 esce lo speciale A Proud Family Wizmas e debutta il documentario Expedition: Saving Our Seas. Domenica 15 è la volta di Paddington in Peru, film del 2024, e di tre serie anime pubblicate integralmente sia sottotitolate che doppiate: Call of the Night, Hero Without a Class: Who Even Needs Skills?! e My Gift Lvl 9999 Unlimited Gacha.

Lunedì 16 i bambini, e probabilmente non solo loro, possono gustarsi tutti gli episodi di Bluey Fancy Restaurant, mentre The Mob arriva al gran finale. Martedì 17 viene pubblicata per intero How The Tudors Lost Their Heads. Per tutto il periodo non mancano poi i podcast, con nuovi episodi di Pod Meets World, Hey Jonas!, Stick to Football e Stick to United with Wayne Rooney.

Mercoledì 18 novembre Disney+ trasmette in diretta la 60ª edizione dei CMA Awards, sempre alle 8 di sera ora della costa est. Lo stesso giorno sono disponibili tutti gli episodi di Vienna Game, nuove puntate di Mickey Mouse Clubhouse+ e del podcast Las Culturistas with Matt Rogers and Bowen Yang. Giovedì 19 la cerimonia dei CMA Awards approda anche su Hulu.

Fonte: TecnoAndroid