Disney+, arrivano VisionQuest e il film sulla reunion degli Oasis

Il catalogo di Disney+ si arricchisce in queste ore di alcune novità davvero interessanti, pensate per gusti molto diversi tra loro. Si passa dalla nuova serie Marvel dedicata a Visione al film che racconta il ritorno sul palco degli Oasis, senza dimenticare un grande classico dell’azione con Tom Cruise, un reality ormai famosissimo e un anime a base di spie e segreti di famiglia. Tutti i titoli sono già accessibili agli abbonati della piattaforma di streaming live e on demand, senza alcuna limitazione, con o senza pubblicità in base al piano sottoscritto.

VisionQuest e il grande ritorno degli Oasis

La proposta più attesa è probabilmente VisionQuest, che riporta al centro della scena uno dei personaggi più enigmatici dell’universo Marvel. Visione è stato rigenerato ed è riuscito a fuggire da chi voleva trasformarlo in un’arma. Ora vive nascosto e cerca un senso alla propria esistenza con l’aiuto delle intelligenze artificiali incorporate nel suo codice, tra cui Friday, Edith, Jarvis e il famigerato Ultron. Questa vita discreta però non dura a lungo, perché una taglia sulla sua testa lo costringe a scappare insieme a Thomas Shepherd, un ragazzo misterioso che potrebbe essere la reincarnazione di suo figlio. Durante la fuga Visione dovrà fare i conti con la sua vera natura, resistere all’influenza di Ultron e sciogliere l’enigma legato al giovane compagno di viaggio.

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Cambia completamente registro Oasis: Don’t Look Back In Anger, il film che segue il trionfale tour della reunion di Liam e Noel Gallagher, Oasis Live ’25, uno dei ritorni più attesi della storia recente del rock. Dietro la macchina da presa c’è Steven Knight, sceneggiatore, produttore e regista già nominato ai BAFTA e agli Oscar, che firma un racconto esaltante di quello che viene definito il più grande evento musicale del 2025. Il lavoro restituisce le emozioni della band e dei fan sparsi in tutto il mondo, con scene girate durante le prove, nel backstage e sul palco. Spiccano soprattutto le prime interviste congiunte ai due fratelli dopo oltre 20 anni. Oltre a ripercorrere una tournée mondiale andata ovunque sold out, il film esplora l’impatto emotivo di questo fenomeno culturale globale e il valore che la musica degli Oasis continua ad avere per intere generazioni.

The Kardashians, Mission: Impossible e una famiglia di spie

Gli appassionati di reality possono contare su The Kardashians, la serie che porta il pubblico dentro la quotidianità della famiglia più chiacchierata dello spettacolo. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie aprono le porte di casa alle telecamere per mostrare cosa si nasconde davvero dietro i titoli dei giornali. Si va dalle forti pressioni legate alla gestione di imprese miliardarie ai momenti più leggeri del tempo libero, fino alla routine di tutti i giorni come accompagnare i bambini a scuola. Ne viene fuori una storia di vita reale e di affetti, costantemente sotto i riflettori.

Per chi cerca adrenalina pura arriva invece Mission: Impossible, il film che ha consacrato Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt. L’agente segreto viene incastrato e accusato della morte della sua squadra di spionaggio, ritrovandosi braccato dai sicari del governo. Tra un’incursione nel caveau più inviolabile della CIA e l’inseguimento aggrappato al tetto di un treno ad alta velocità in corsa, Hunt prova a seminare chi gli dà la caccia e ad avvicinarsi a una verità sconvolgente.

Chiude la lista delle novità Mission: Yozakura Family, l’anime che riprende le vicende della famiglia Yozakura subito dopo la caduta di Tanpopo. La tranquillità ritrovata dura pochissimo perché in sogno Tsubomi, la prima capofamiglia, chiede a Taiyo di ucciderla. Per riuscirci il ragazzo deve superare il durissimo esame per spie di Rango Argento e raggiungere Kawashita in cerca di risposte. Mentre affronta esaminatori senza pietà, all’orizzonte si profila una minaccia ancora più grande, ovvero il ritorno di Momo, il padre dei fratelli, con un piano malvagio che mette a dura prova il legame familiare e apre per gli Yozakura un nuovo capitolo ad altissimo rischio.

Fonte: TecnoAndroid