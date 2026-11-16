Dinosauri e alghe marine: cosa rivelano i denti fossili?

Più di 100 milioni di anni fa alcuni dinosauri che vivevano lungo le coste potrebbero aver integrato la loro dieta con le alghe marine e con altro cibo arrivato dall’oceano. A suggerirlo è una nuova ricerca basata sull’analisi dei denti fossili, che conservano tracce chimiche compatibili con nutrienti di origine marina. Secondo gli studiosi, queste risorse si spostavano lungo le antiche catene alimentari e finivano per nutrire tanto i grandi erbivori quanto i predatori.

Il meccanismo non è affatto un’esclusiva del passato. Ancora oggi le tempeste più violente spingono sulle spiagge alghe e materiale oceanico, offrendo agli animali terrestri una fonte di cibo aggiuntiva. Gli scienziati chiamano questo fenomeno sussidio marino. È particolarmente diffuso negli ambienti costieri e diventa ancora più prezioso quando le risorse sulla terraferma scarseggiano, per esempio durante i periodi di siccità. Lo studio, pubblicato su Frontiers in Ecology and Evolution, indica che lo stesso legame tra terra e mare esisteva già nell’era dei dinosauri.

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Il primo autore, il geologo Clayton Forster dell’Università dell’Arkansas, lo spiega così: gli organismi terrestri costieri nei climi caldi del Cretaceo sfruttavano le risorse marine per integrare la propria alimentazione in modo simile agli animali di oggi. E queste risorse, aggiunge, passavano lungo la catena alimentare fino a essere incorporate nei minerali di ossa e denti di dinosauri, coccodrilli, tartarughe e pesci.

Il mistero del carbonio nello smalto

La scoperta aiuta a chiarire un enigma che i paleontologi si portavano dietro da tempo. Le piante contengono due forme di carbonio, cioè due isotopi: uno più leggero, il carbonio 12, e uno più pesante, il carbonio 13. Misurando il rapporto tra i due si ottiene una sorta di impronta chimica che passa dal cibo all’animale che lo mangia e si fissa nello smalto dei denti. Negli animali viventi questo valore risulta di solito più alto di quello del cibo, con un aumento compreso tra 11 e 13 parti per mille.

Il problema è che le misurazioni sui denti di dinosauro avevano sempre restituito valori insolitamente elevati, più alti di quanto ci si aspetterebbe da animali nutriti soltanto con vegetali terrestri, che in genere presentano valori inferiori rispetto a gran parte delle piante marine. Una spiegazione possibile era proprio che i dinosauri, o le loro prede, ricavassero parte dei nutrienti dal mare.

Per verificarlo il gruppo di ricerca ha esaminato fossili provenienti da località un tempo affacciate sul Mare interno occidentale e sull’antica costa del Golfo del Messico. Circa 100 milioni di anni fa quel mare interno era una distesa immensa che divideva il Nordamerica in due masse di terra separate. Gli studiosi hanno confrontato questi reperti con altri raccolti più all’interno, coprendo due intervalli del Cretaceo: il primo Albiano, tra 113 e 107 milioni di anni fa, e il primo Cenomaniano, tra 100 e 96 milioni di anni fa. Il risultato è stato netto. I fossili costieri mostravano sempre valori più alti di quelli dell’entroterra, e la firma chimica restava simile a prescindere da latitudine ed età geologica. Si tratta della prima prova di sussidio marino in ecosistemi preistorici.

Le alghe nel menu e qualche eccezione

Restava da individuare l’alimento responsabile. Dato che lo stesso schema compare nei pesci come nei grandi erbivori, la fonte di carbonio extra doveva trovarsi molto in basso nella catena alimentare. Doveva inoltre essere presente lungo le coste ma assente nell’entroterra, e disponibile per milioni di anni. Pochi organismi rispondono a questi requisiti, secondo Forster, oltre alle macroalghe marine. Visto che i grandi erbivori costieri di oggi integrano quasi sempre la dieta con le alghe, è probabile che la maggior parte dei dinosauri erbivori analizzati si comportasse allo stesso modo.

Non tutti però apprezzavano i sapori del mare. Il caso più evidente è Tenontosaurus tilletti, un grosso erbivoro i cui resti sono stati trovati in molte località del Cretaceo. Il suo smalto presenta valori paragonabili a quelli degli animali moderni che si nutrono di piante terrestri. Questa differenza rafforza anche l’interpretazione dei ricercatori, perché se i valori anomali fossero dovuti a processi geologici successivi alla morte dovrebbero comparire in modo più uniforme. La variazione tra specie indica invece reali differenze di dieta.

Alcune domande restano aperte. Mancano reperti delle regioni polari ed equatoriali per i due periodi studiati, quindi non si sa ancora quanto fosse diffuso questo comportamento alle varie latitudini. Serviranno inoltre nuove indagini per capire se legami simili esistessero anche nel Giurassico e nel primo Cenozoico.

Fonte: TecnoAndroid