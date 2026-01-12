Dell mette in discussione la corsa all’AI nei PC vista al CES

1,2K C’è un momento, quando si gira tra gli stand del CES o si leggono i comunicati dei produttori, in cui sembra che i PC esistano solo per una cosa: fare intelligenza artificiale. Ogni notebook “pensa”, ogni chip “impara”, ogni tasto promette qualche magia basata su una NPU più potente della precedente. Poi però arriva Dell e, con una calma quasi disarmante, dice quello che molti sospettavano già: ai consumatori, almeno per ora, dell’AI nei PC importa davvero poco. Non è un titolo provocatorio, ma una constatazione che arriva direttamente da chi i computer li vende davvero.