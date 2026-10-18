DAZN MyClubPass a 14,99 euro al mese, ma solo per alcuni utenti

Per chi segue soltanto la propria squadra del cuore in Serie A Enilive, DAZN Italia ha avviato in queste ore una nuova promozione sul piano DAZN MyClubPass annuale. Non si tratta però di un’offerta aperta a tutti, perché riguarda solo alcuni utenti selezionati che per un periodo limitato possono ottenere uno sconto del 50% sul prezzo mensile dei primi 12 mesi.

Già dal 7 ottobre 2026 la piattaforma propone a tutti i nuovi abbonati, direttamente nella home page del sito, il MyClubPass annuale a 24,99 euro al mese per i primi 12 mesi invece di 29,99 euro, con una promo valida fino a nuova comunicazione. Dal 16 ottobre 2026 è partita invece una campagna email con oggetto “DAZN MyClubPass al 50% di sconto: la tua squadra, ogni giornata!”, indirizzata ad alcuni ex abbonati senza piani attivi e anche a persone che hanno un account DAZN ma non hanno mai sottoscritto alcun abbonamento.

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Prezzo, scadenza e passaggi per attivare l’offerta

Gli utenti scelti possono attivare il piano in versione annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili e permanenza minima di 12 mesi al prezzo promozionale di 14,99 euro al mese. Terminato il primo anno l’abbonamento si rinnova al costo standard di 29,99 euro mensili, salvo disdetta. Il risparmio è quindi della metà rispetto al listino e resta più conveniente anche della promo da 24,99 euro visibile sul sito. Per approfittarne c’è tempo fino al 20 ottobre 2026, salvo proroghe o cambiamenti, e non è escluso che altri utenti selezionati ricevano proposte diverse.

La procedura è piuttosto semplice. Basta accedere al sito DAZN da browser, quindi non tramite app, usando l’indirizzo email su cui è arrivata la comunicazione e la relativa password. Dopo il login compare un messaggio con l’offerta da riscattare, poi si sceglie la squadra e si inserisce un metodo di pagamento valido. La promozione non è condivisibile né cedibile. Se il messaggio non appare conviene passare dal proprio profilo, aprire la voce “Il mio account” e nella sezione “I miei abbonamenti” cliccare su “Cambia piano”, dove tra le opzioni disponibili figura anche il MyClubPass annuale scontato. Come già successo in passato, lo sconto potrebbe comparire anche a qualche ex abbonato che non ha ricevuto alcuna email.

Cosa si vede con il piano dedicato alla propria squadra

Introdotto dal 18 agosto 2025, DAZN MyClubPass consente di vedere in diretta streaming tutte le partite stagionali del club scelto, in casa e in trasferta, insieme agli show prima e dopo la gara, agli highlights, ai programmi di approfondimento e ai contenuti on demand. Il nome del piano cambia in base alla squadra e per la stagione 2026/2027 le varianti sono MyAtalantaPass, MyBolognaPass, MyCagliariPass, MyComoPass, MyFiorentinaPass, MyFrosinonePass, MyGenoaPass, MyInterPass, MyJuventusPass, MyLazioPass, MyLeccePass, MyMilanPass, MyMonzaPass, MyNapoliPass, MyParmaPass, MyRomaPass, MySassuoloPass, MyTorinoPass, MyUdinesePass e MyVeneziaPass.

La visione in contemporanea su 2 dispositivi è possibile solo se entrambi sono collegati alla stessa rete di casa, mentre un singolo dispositivo funziona ovunque. Restano inclusi gli highlights di tutto il campionato e i contenuti gratuiti, ma non gli altri eventi sportivi della piattaforma. Dall’11 dicembre 2025 esiste però il Pass Giornata, che a 19,99 euro una tantum sblocca le altre 9 partite di un singolo turno. Con l’opzione Eurosport Pass a 4,99 euro in più al mese si aggiungono inoltre i 6 canali Eurosport.

Il piano è riservato ai nuovi clienti, agli ex clienti la cui disdetta si è già perfezionata e a chi ha attivo un abbonamento Goal o Sports. Si può scegliere solo tra annuale con pagamento anticipato e annuale dilazionato, mentre la formula mensile non è prevista. Durante il contratto la squadra non si può cambiare. Per i clienti TIM esiste anche MyClubPass Mobile, mensile e fruibile solo da smartphone. Dal 17 luglio 2026 è possibile recedere entro 14 giorni dall’attivazione con rimborso di quanto non fruito, mentre il rinnovo automatico si annulla dall’area “Il mio account” con il tasto “Non voglio rinnovare”, oppure dal Google Play Store per chi paga con Google Pay. In caso di retrocessione del club scelto, l’abbonato continua a vedere le sue partite insieme alle altre di Serie B fino alla scadenza del contratto, che in quel caso non si rinnova tacitamente.

Fonte: TecnoAndroid