DARPA testa un branco di robot terrestri autonomi a Fort Knox

Il Pentagono sta mettendo alla prova interi branchi di veicoli terrestri autonomi, i cosiddetti UGV, in scenari di combattimento simulati. Detta così sembra semplice, ma realizzarla lo è molto meno: si tratta di far muovere più robot come una vera squadra, capace di esplorare un territorio, individuare il nemico e coordinarsi senza che qualcuno debba guidarli metro dopo metro. Il test più recente si è svolto a metà ottobre nel poligono St. Vith di Fort Knox, in Kentucky. Lì quattro mezzi hanno lavorato insieme, perlustrando un paesaggio di colline e dolci saliscendi alla ricerca di forze ostili.

A organizzare l’esercitazione è stata la DARPA, e la spinta è arrivata direttamente dagli alleati europei. “Qui a Fort Knox stiamo studiando come la tecnologia di mobilità autonoma possa essere abbinata a diversi carichi utili per offrire nuove capacità ai combattenti” ha spiegato Jason Gregory, consulente tecnico dell’agenzia. Anche la scelta del luogo ha una sua logica precisa, perché quel terreno ricorda da vicino il teatro europeo e permette quindi di simulare condizioni molto simili a quelle in cui questi mezzi potrebbero trovarsi a operare.

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DARPA: come si muove il branco di robot sul campo

La dimostrazione è partita da una segnalazione. Un operatore ha ricevuto un’indicazione su una minaccia simulata insieme ad alcune immagini satellitari e ha spedito il gruppo di UGV nella zona per sorvegliarla e individuare i bersagli. Qui entra in gioco una tattica piuttosto furba: un solo mezzo si è spinto in avanscoperta mentre gli altri tre restavano indietro ad aspettare. Il veicolo esploratore aveva a bordo un drone volante che, in una situazione reale, avrebbe potuto alzarsi in cielo per garantire una visuale migliore oppure colpire gli obiettivi direttamente dall’alto. Tre dei quattro robot impiegati nella prova erano dotati di droni.

La vera forza di queste macchine sta nella loro modularità. Un tecnico presente alla dimostrazione le ha definite piattaforme estremamente modulari, sulle quali i soldati possono montare praticamente qualsiasi cosa, dalle mitragliatrici 240 Bravo ai droni fino ai razzi.

Terminata la ricognizione del mezzo di testa, gli altri veicoli si sono fatti avanti per fornire copertura e supporto. A quel punto è stato lanciato un razzo simulato contro un bersaglio individuato a circa 300 iarde dal gruppo, poco meno di 275 metri. Per chiudere la manovra l’ultimo robot è uscito dal riparo e si è posizionato più in alto, lungo una cresta, così da valutare la situazione sul campo di battaglia.

L’ultima parola resta all’operatore umano

Durante tutta l’esercitazione è stato ribadito un punto preciso: qualsiasi azione di fuoco era sotto il controllo di un operatore umano. “Tutta la mobilità, tutti i movimenti, tutti i rilevamenti, tutto questo è autonomo” ha chiarito Gregory. “Ma non premono il grilletto finché un essere umano non dice di premerlo”.

Il test rientra nel programma RACER, acronimo di Robotic Autonomy in Complex Environments with Resiliency, un progetto che mette insieme competenze molto diverse tra loro, dalla progettazione dei veicoli alle tecnologie algoritmiche, passando per la superintelligenza e le comunicazioni sicure. Dopo cinque anni di lavoro, racconta Gregory, questi mezzi possono ricevere compiti da portare a termine sul campo invece di essere guidati manualmente. E nel fuoristrada si spostano almeno alla stessa velocità che riuscirebbe a tenere un pilota in carne e ossa.

Secondo chi li ha messi alla prova, i branchi di robot autonomi sarebbero ormai pronti per essere impiegati anche in molte altre missioni, compresa la logistica di cibo, munizioni e rifornimenti. Nuovi test di caccia in branco sono già in calendario per dicembre e questa volta coinvolgeranno un gruppo di soldati in servizio.

Fonte: TecnoAndroid