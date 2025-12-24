Dark Eagle, il missile che cambia gli equilibri strategici

Le informazioni più rilevanti arrivano dai dati operativi diffusi durante una visita ufficiale al Redstone Arsenal. Il Dipartimento della Difesa ha confermato dettagli finora mai dichiarati sulla reale portata del sistema Dark Eagle. Il missile ipersonico statunitense potrebbe colpire obiettivi fino a 3.500 chilometri di distanza. La cifra supera le stime precedenti indicate in documenti pubblici del Pentagono. Secondo i vertici militari, la discrepanza riflette l’evoluzione del programma e una comunicazione tradizionalmente prudente.

L’annuncio è avvenuto durante un incontro istituzionale con il segretario alla Difesa Pete Hegseth. Nella stessa occasione è stato confermato il nuovo ruolo strategico del Redstone Arsenal. La base dell’Alabama diventerà il quartier generale dello US Space Command. A margine dell’evento, l’Esercito ha illustrato l’avanzamento dei principali programmi missilistici. Dark Eagle è stato descritto come uno degli asset più sensibili dell’arsenale convenzionale americano. La sua entrata in servizio segna un passaggio chiave nella competizione tecnologica globale. Le forze armate puntano su velocità e imprevedibilità per rafforzare la deterrenza. L’attenzione internazionale resta alta, soprattutto in Asia e nell’area indo-pacifica. Le capacità dichiarate ridisegnano i tempi decisionali in caso di crisi.

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Dark Eagle: velocità ipersonica e tempi ridotti, la nuova dottrina del prompt strike

Dal punto di vista tecnico, Dark Eagle utilizza un concetto boost-glide già noto ma ulteriormente perfezionato. Dopo il lancio terrestre, un razzo accelera il veicolo oltre Mach 5. Una volta separato, il corpo planante manovra negli strati superiori dell’atmosfera. La traiettoria risulta più bassa e meno prevedibile rispetto ai missili balistici tradizionali. Questa caratteristica complica l’intercettazione da parte delle difese antimissile. Durante il briefing è emerso anche un dato cruciale sui tempi di ingaggio. Secondo ufficiali dell’Esercito, il missile può coprire la distanza massima in meno di venti minuti. Ciò riduce drasticamente le finestre di allerta per un avversario.

Il concetto operativo rientra nella strategia del cosiddetto prompt strike. L’obiettivo è colpire rapidamente bersagli di alto valore strategico. La testata ha un peso inferiore a quattordici chilogrammi. L’efficacia deriva principalmente dall’energia cinetica dell’impatto ipersonico. La configurazione a frammentazione consente di colpire un’area estesa. Questo rende il sistema adatto contro radar e infrastrutture di comando. Dark Eagle non punta sulla distruzione massiva, ma sulla precisione e sulla rapidità. Per l’Esercito statunitense rappresenta il primo sistema ipersonico operativo. Il programma segna una svolta dottrinale nella guerra convenzionale moderna.