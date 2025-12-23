Dal cemento alla demolizione: come l’UE ripensa le case green

Provate a pensare a quante volte abbiamo sentito parlare di case “green” o edifici a basso consumo. Di solito, la nostra attenzione cade subito sulle bollette, sul cappotto termico o su quanto siano isolanti i nuovi infissi. Ma c’è un dettaglio enorme che spesso dimentichiamo: una casa inizia a inquinare molto prima che qualcuno accenda il riscaldamento per la prima volta. Il settore dell’edilizia è uno dei più pesanti per il nostro pianeta, non solo per l’energia che consuma quotidianamente, ma per tutto il processo che porta alla sua nascita. Ed è proprio qui che la Commissione Europea ha deciso di intervenire con una mossa che promette di cambiare radicalmente le regole del gioco.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Case sostenibili davvero: l’UE introduce il GWP negli edifici

Con il nuovo regolamento sul cosiddetto Global Warming Potential (GWP), Bruxelles sta essenzialmente dicendo che non ci si può più limitare a guardare quanto consuma un appartamento quando è abitato. Dobbiamo iniziare a chiederci quanto è costato all’ambiente produrre quel cemento, trasportare quei mattoni o gestire i rifiuti quando, tra cinquant’anni, quell’edificio verrà ristrutturato o demolito. È un cambio di visione totale: passiamo dal guardare solo la “fotografia” del consumo energetico attuale a un vero e proprio “film” dell’intera vita della costruzione. Fino a ieri regnava il caos, con ogni Paese che calcolava questi dati a modo suo, rendendo impossibile capire se un ufficio a Madrid fosse davvero più sostenibile di uno a Milano.

Questa nuova normativa mette ordine e introduce una sorta di linguaggio comune. Dal 2028, i grandi edifici sopra i mille metri quadrati dovranno mostrare chiaramente questo impatto climatico nei loro certificati energetici, e dal 2030 l’obbligo scatterà per ogni singola nuova costruzione. Non è una questione di burocrazia fine a se stessa, ma un incentivo potentissimo per architetti e costruttori. Se sai che l’impronta carbonica del tuo progetto verrà messa nero su bianco, sarai molto più spronato a scegliere materiali come il legno strutturale, l’acciaio riciclato o soluzioni che intrappolano la CO2 invece di liberarla.

L’Europa misura l’impatto climatico degli edifici, non solo i consumi

Il bello di questo approccio è che non impone dall’alto una soluzione unica per tutti, ma stabilisce un metodo di calcolo trasparente e uniforme. Si basa su dati reali forniti dai produttori, portando alla luce il lavoro di chi già oggi investe in ecodesign ed economia circolare. Ora il testo è al vaglio del Parlamento Europeo e del Consiglio, e se tutto filerà liscio, ci troveremo presto davanti a un’edilizia molto più responsabile. In fondo, il futuro delle nostre città non si misurerà più solo in termini di bellezza o efficienza, ma nella capacità di ogni mattone di rispettare l’equilibrio del clima, garantendo che le case di domani siano davvero un rifugio, anche per l’ambiente che ci circonda.