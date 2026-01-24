Dacia Sandero: nel 2025 ancora l’auto più venduta in Europa

L’Europa ha un’unica regina riconfermata nel 2025, i dati di vendita dello scorso anno sono infatti arrivati e decretano inequivocabilmente che Dacia Sandero è l’auto più venduta dello scorso anno, primo posto del podio riconfermato dal momento che anche nel 2024 l’automobile aveva surclassato le dirette rivali posizionandosi al primo posto, non c’è molto da sorprendersi visto che durante tutto il 2025 l’automobile di casa Dacia a consolidato un vantaggio assolutamente evidente, ogni mese infatti le immatricolazioni erano superiori a quelle di tutte le altre ed è riuscita dunque a staccare le dirette rivali Renault Clio e Volkswagen T-ROC, le quali hanno goduto tutte di un restyling al quale anche Dacia ha risposto in previsione del 2026, non rimane che attendere per capire se dunque anche quest’anno rappresenterà l’ennesimo primato o se alla fine anche quest’ultima dovrà capitolare.
I risultati del 2025
L’azienda si è impegnata fortemente per riuscire a mantenere il primato sul podio del momento che appuntato in modo deciso e costante sul rapporto prezzo / caratteristiche cercando di mantenere elevato il denominatore è basso il numeratore, tutto ciò è stato particolarmente amato dagli utenti che in massa hanno acquistato la vettura che ha totalizzato la bellezza di 243.677 immatricolazioni, un valore leggermente più basso rispetto a quello del 2024, ma che nonostante tutto permette alla società di mantenere la testa della classifica.
Dacia Sandero: 243.676
Renault Clio: 229.778
Volkswagen T-Roc: 211.241
Volkswagen Tiguan: 197.000
Volkswagen Golf: 195.455
Toyota Yaris Cross: 190.565
Peugeot 208: 185.096
Peugeot 2008: 171.438
Dacia Duster: 168.182
Toyota Yaris: 165.833
Opel Corsa: 165.229
Citroen C3: 161.621
Skoda Octavia: 160.861
Ford Puma: 153.345
Tesla Model Y: 151.550
Hyundai Tucson: 151.034
Kia Sportage: 149.156
Nissan Qashqai: 140.079
Renault Captur: 137.706
MG ZS: 124.512
Audi A3: 121.752
Peugeot 3008: 120.995
BMW X1: 117.089
Fiat Panda: 116.133
Toyota C-HR: 115.999
L’azienda, dunque si conferma sicuramente pioniera per quanto riguarda le automobili all’interno del vecchio continente e ora non rimane che vedere cosa deciderà di fare in merito ai piani futuri, la concorrenza si fa sempre più agguerrita ma sicuramente assisteremo all’arrivo di qualche novità molto importante nel suo listino.