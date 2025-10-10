Dacia Spring 2026: la city car elettrica cambia stile ed aumenta la potenza

Il design della Dacia Spring resta fedele allo stile introdotto con il restyling precedente, ma sotto la carrozzeria si nasconde un mondo nuovo. Dacia ha deciso di intervenire dove contava davvero. La piattaforma è stata rinforzata al centro per ospitare una batteria LFP da 24,3 kWh, più resistente e duratura. L’autonomia rimane attorno ai 225 km, confermando la vocazione urbana della Dacia Spring. La sicurezza riceve attenzioni speciali. Arriva un servofreno più potente e una barra antirollio di serie su tutte le versioni. L’assetto viene rivisto con nuove molle e ammortizzatori per una guida più stabile. Perfino l’aerodinamica migliora grazie a piccole carenature anteriori, laterali e posteriori, studiate per ridurre le turbolenze. Un nuovo spoiler posteriore inoltre affina il flusso dell’aria sul portellone.

Motori più scattanti e ricarica più veloce

Le novità vere si nascondono nel cuore elettrico della Dacia Spring. Debuttano due motorizzazioni: 70 CV (52 kW) e 100 CV (75 kW). Le prestazioni cambiano volto. Nella versione più potente bastano 6,9 secondi per passare da 80 a 120 km/h. La variante da 70 CV richiede 10,3 secondi, mentre il vecchio modello da 65 CV ne impiegava 14. Chi sceglierà la versione Extreme della Dacia potrà contare sulla motorizzazione da 100 CV e sul supporto alla ricarica rapida fino a 40 kW, contro i precedenti 30. In soli 29 minuti, la batteria passa dal 20 all’80%. Tutte le versioni includono di serie un caricatore da 7 kW. Leggera come sempre, con circa una tonnellata di peso, la Dacia Spring resta agile nel traffico urbano. Il bagagliaio da 308 litri, ampliabile a 1.004 abbattendo i sedili, aggiunge versatilità.

Tecnologia semplice e prezzo della nuova versione Dacia

Solo due allestimenti, Expression ed Extreme, ma la dotazione è completa. Expression propone strumentazione digitale da 7 pollici, Cruise Control, Media Control con presa USB e cerchi da 15 pollici. Extreme aggiunge display centrale da 10 pollici, Apple CarPlay e Android Auto wireless, oltre a finiture color rame e dettagli più curati. La nuova Dacia Spring introduce anche i pratici attacchi YouClip, tre punti che accolgono accessori come supporti smartphone, tasche portaoggetti o il curioso dispositivo “3 in 1” con lampada, portaborsa e portabevande. Il listino ufficiale non è ancora disponibile, ma Dacia parla di un prezzo inferiore ai 20.000 euro, con un riferimento di 16.900 euro in Francia. Una promessa di mobilità elettrica accessibile che non rinuncia a concretezza e solidità.