Dacia Sandero auto più venduta in Europa, ma i SUV dominano

Nel mercato auto europeo convivono due spinte che a prima vista sembrano andare in direzioni opposte. Da un lato la Dacia Sandero si conferma l’auto più venduta nei primi sei mesi del 2026, segno che il prezzo pesa ancora parecchio quando si tratta di firmare un contratto. Dall’altro i SUV occupano gran parte dei posti nella classifica dei modelli più richiesti, mentre i costruttori continuano a puntare su vetture più grandi e più care. Ne nasce una distanza sempre più evidente tra chi cerca auto accessibili e la convenienza industriale di produrre modelli capaci di garantire margini più alti.

Dacia Sandero in testa, ma la classifica parla di SUV

Secondo l’analisi Inovev sul primo semestre 2026, la Sandero ha mantenuto la vetta del mercato europeo a 30 Paesi, davanti a Tesla Model Y, che è anche il primo SUV della graduatoria. Sul terzo gradino del podio sale Renault Clio, seguita da Volkswagen Golf e da Volkswagen T Roc. Completano la top ten Peugeot 208, BMW X1/iX1, Volkswagen Tiguan, Toyota Yaris Cross e Peugeot 2008.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il risultato dell’utilitaria Dacia non va letto come un caso isolato. Racconta di un pubblico che continua a mettere al centro il rapporto tra prezzo, dimensioni e utilità di tutti i giorni. Più tecnologia o una carrozzeria alla moda non bastano da sole a conquistare gli acquirenti, e saper offrire un prodotto in linea con il budget del cliente resta un vantaggio competitivo. Il prezzo, certo, non è l’unico criterio. Contano anche la disponibilità dei modelli, il rinnovo delle gamme, le offerte commerciali e i Paesi in cui ciascuna vettura è più forte. Però il successo della Sandero rende difficile sostenere che l’accessibilità sia diventata un fattore marginale.

Perché i costruttori puntano sulle ruote alte

Dalla stessa analisi emerge un dato netto: 16 dei 25 modelli più venduti in Europa nella prima metà del 2026 erano SUV, contro nove tra berline e altre carrozzerie tradizionali. La preferenza per questo tipo di veicolo non è una novità. Posizione di guida rialzata, versatilità e una sensazione di maggiore spazio sono elementi a cui molti automobilisti danno parecchio peso.

Per le case automobilistiche, però, conta anche il posizionamento. Un SUV può avere un prezzo di listino più alto rispetto a una vettura più piccola dello stesso marchio. Questo non si traduce automaticamente in un margine superiore, perché entrano in gioco costi di sviluppo, dotazioni, promozioni e volumi, ma apre maggiori possibilità di ricavo. Così le gamme finiscono per privilegiare i modelli in cui domanda e redditività appaiono più favorevoli. Con risorse limitate per lo sviluppo, tenere in listino una piccola auto economica può risultare meno conveniente che investire in un crossover di fascia più alta.

Va anche ricordato che la classifica delle immatricolazioni misura il successo commerciale e non i guadagni. Un modello economico può raggiungere grandi volumi con margini contenuti, mentre un SUV più costoso può vendere meno e pesare di più sui risultati finanziari. Senza conoscere costi e margini dei singoli modelli non è corretto ricavare la redditività dai soli numeri di vendita. Se però i costruttori concentrano gli investimenti sui segmenti più remunerativi e riducono l’offerta d’ingresso, rischiano di lasciare scoperta una fetta della domanda.

L’elettrico complica i conti

La transizione elettrica rende questo equilibrio ancora più delicato. Batterie, elettronica di potenza e sistemi digitali richiedono investimenti pesanti, e per contenere le spese i produttori cercano di condividere piattaforme e componenti tra più modelli. L’elettrificazione, comunque, non cancella la necessità di proporre un prezzo compatibile con il potere d’acquisto dei clienti.

Ecco perché il segmento delle auto accessibili ha un valore strategico. Se un’elettrica compatta costa troppo rispetto alle alternative a benzina o ibride, molti possono rimandare l’acquisto o ripiegare sull’usato. Un modello dal prezzo più contenuto può invece contribuire ad allargare il mercato, a patto che autonomia, ricarica e costi d’utilizzo rispondano alle esigenze reali. In questa direzione va il progetto annunciato da Stellantis nel maggio 2026 per una piccola auto elettrica accessibile destinata all’Europa, con produzione prevista a Pomigliano d’Arco a partire dal 2028.

Fonte: TecnoAndroid