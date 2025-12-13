Dacia C-Neo: quale sarà il design della nuova station wagon?

Nel settore auto europeo, il 2026 si prepara a diventare un anno strategico per Dacia. L’azienda, infatti, si prepara all’arrivo di una nuova station wagon. Si tratta della Dacia C-Neo, denominazione ancora provvisoria, che rientra nella linea evolutiva del marchio. La società, infatti, continua a puntare sul connubio tra funzionalità e accessibilità. I prototipi in circolazione, avvistati durante diverse sessioni di test, hanno stimolato interesse e analisi. Offrendo una prima base per interpretare l’aspetto finale del modello, spesso immaginato attraverso render elaborati a partire da quegli scatti. . La scelta sembra orientata verso la CMF-B, base tecnica condivisa con altri modelli del gruppo. Tale architettura permetterebbe di articolare una gamma propulsiva ampia, includendo alimentazioni GPL, configurazioni Mild Hybrid e il sistema Full Hybrid già adottato su altre vetture del marchio. Tra le opzioni previste rientra anche l’unità Hybrid 155, un propulsore da 155 CV che, grazie alla sua efficienza, rappresenta una delle soluzioni chiave per affrontare gli standard europei in tema di sostenibilità.

Dacia C-Neo: ecco i possibili dettagli emersi sulla nuova vettura

Le anticipazioni estetiche suggeriscono un’impronta stilistica aggiornata. Il frontale dovrebbe ispirarsi al linguaggio della recente Dacia Sandero, riconoscibile grazie alla firma luminosa a T rovesciata. Mentre la parte superiore della vettura presenterebbe un tetto arcuato che confluisce in un portellone posteriore inclinato. All’interno, senza stravolgere la filosofia del marchio, ci si attende un abitacolo improntato alla razionalità, ma arricchito da una dotazione tecnologica più completa nelle configurazioni superiori. La combinazione tra praticità e aggiornamento dei sistemi digitali rappresenta una delle direttrici su cui Dacia sta lavorando.

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Il progetto diventa così uno dei punti cardine nella strategia dell’azienda per rafforzare la propria presenza nel segmento C. Un’area del mercato fondamentale per ampliare la base clienti e incrementare la competitività sul territorio europeo. La presentazione ufficiale è attesa per la prossima primavera. Un momento in cui verranno chiariti gli ultimi dettagli e delineata in modo definitivo l’offerta commerciale. Fino ad allora, l’attenzione resta alta, alimentata dai continui avvistamenti dei muletti e dalle ipotesi che circolano in rete.