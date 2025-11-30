Dacia C-Neo: continuano i test in attesa del debutto

Il mercato europeo dell’auto sta vivendo una fase di evoluzione. A tal proposito, le case automobilistiche cercano soluzioni che uniscano versatilità, sostenibilità e accessibilità. In tale contesto, Dacia punta a rafforzare la propria presenza con un modello completamente nuovo, noto come C-Neo. Quest’ultimo è destinato a completare l’offerta del marchio senza seguire l’onda dei SUV che oggi dominano le vendite. Le prime immagini spia della C-Neo, scattate durante sessioni di test su strada, hanno rivelato linee inedite per il marchio. La vettura sembra richiamare le proporzioni di una station wagon compatta, con un design essenziale e funzionale. Il frontale, anche se ancora parzialmente camuffato, sembra simile a quello della Sandero, con una firma stilistica sobria. Con una lunghezza stimata di circa 4,4 metri, la C-Neo andrà a collocarsi tra Duster e Bigster, offrendo un compromesso tra praticità e spazio interno.

Dacia C-Neo: ecco le informazioni emerse dalle foto

Sul piano tecnico, il nuovo modello si baserà sulla piattaforma CMF-B di Renault. Quest’ultima già utilizzata per la maggior parte delle vetture Dacia attuali, ad eccezione della Spring elettrica. Ciò permetterà di proporre una gamma di motorizzazioni diversificata, che includerà versioni GPL e Full Hybrid. Combinando prestazioni e sostenibilità senza rinunciare a costi contenuti. Gli interni non sono ancora visibili nei prototipi. In ogni caso, dovrebbero mantenere la logica dei modelli precedenti: abitacolo razionale, strumentazione digitale e sistema infotainment centrale facilmente accessibile.

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La scelta di Dacia di orientarsi verso un modello diverso dai SUV sottolinea la volontà del marchio di esplorare segmenti più funzionali e versatili. La C-Neo sembra destinata a incontrare le esigenze di una clientela che cerca affidabilità e praticità. Ciò senza sacrificare la modernità e l’efficienza energetica. Il debutto ufficiale della vettura è atteso per il 2026. Al momento, non sono disponibili dettagli sui prezzi. È però probabile che Dacia manterrà la sua strategia di proporre prodotti competitivi e accessibili.