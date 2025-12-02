Cyberpunk 2077: superate 35 milioni di copie vendute

Quando Cyberpunk 2077 debuttò sul mercato, quasi cinque anni fa, il suo lancio fu segnato da alcune difficoltà tecniche. Le quali hanno portato a svariate critiche. Nel dettaglio, molti giocatori lamentavano bug, problemi delle prestazioni su console più datate e fragilità nella struttura del gioco. Eppure, il titolo ha saputo trasformare le difficoltà iniziali in crescita. Nel dettaglio, grazie a una serie costante di aggiornamenti e patch, il gioco ha raggiunto uno stato di maturità elevato. Il quale è stato apprezzato dalla community e dalla critica. In tal modo, è stata dimostrata la capacità di CD Projekt RED di correggere e perfezionare la propria visione. Seguendo tale tendenza, il gioco ha ottenuto un traguardo importante. Cyberpunk 2077, infatti, ha superato la soglia delle 35 milioni di copie vendute. Solo dodici mesi fa, il contatore per il gioco segnava 30 milioni.

I dettagli emersi sulle vendite registrate da Cyberpunk 2077

Riguardo le vendite complessive , il gioco si colloca al secondo posto tra i prodotti di maggior successo di CD Projekt RED. Posizionando dietro a The Witcher 3: Wild Hunt. Quest’ultimo dopo dieci anni ha superato abbondantemente i 60 milioni di copie. Interessante notare come il gioco cyberpunk abbia raggiunto i 30 milioni di copie in meno di quattro anni. Mentre The Witcher 3 aveva impiegato circa sei anni per raggiungere lo stesso traguardo.

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Il futuro del franchise è già in pieno sviluppo. Il numero di sviluppatori dedicati al sequel di Cyberpunk è salito a 135, distribuiti tra gli studi di Boston, Vancouver e Varsavia. In ogni caso, il percorso di Cyberpunk 2077 dimostra come un titolo può risollevarsi da un debutto difficile. Ciò attraverso dedizione, aggiornamenti costanti e una gestione strategica delle aspettative dei giocatori. La sua evoluzione evidenzia non solo la resilienza di un singolo progetto, ma anche le dinamiche attuali dell’industria videoludica. Quest’ultima, infatti, risulta sempre più attenta alla qualità e alla longevità dei propri nuovi franchise.