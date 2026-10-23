Cyberpunk 2077 patch 2.5: mod su console e missioni Edgerunners 2

CD Projekt RED ha svelato nel dettaglio la patch 2.5 di Cyberpunk 2077, l’aggiornamento a tema Edgerunners 2 che porta con sé nuove missioni, contenuti inediti, il supporto alle mod su console, miglioramenti tecnici e una lunga serie di correzioni ai bug. Lo studio polacco aveva già anticipato l’arrivo di questo update legato al nuovo capitolo animato, e ora ha messo nero su bianco ogni singola novità prevista per il gioco di ruolo ambientato a Night City.

Si tratta di un pacchetto piuttosto corposo, che tocca diversi aspetti dell’esperienza e non si limita a qualche ritocco di contorno. Il titolo sale così alla versione 2.5, segno che il lavoro degli sviluppatori sulla metropoli più caotica e movimentata del panorama videoludico non si è affatto fermato. Anzi, il legame con Edgerunners 2 dà all’aggiornamento un’identità precisa, che va oltre la semplice manutenzione ordinaria.

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Missioni, contenuti e il tema Edgerunners 2

Il cuore dell’update ruota attorno alle nuove missioni e ai contenuti aggiuntivi pensati per arricchire l’avventura. Chi conosce bene Night City sa quanto ogni incarico possa trasformarsi in un piccolo racconto a sé, e l’arrivo di nuove attività rappresenta da sempre uno dei motivi principali per tornare a esplorare le strade della città. Il fatto che tutto sia legato all’universo di Edgerunners 2 conferma la volontà di CD Projekt RED di mantenere un filo diretto tra il videogioco e la serie animata, un rapporto che negli anni si è rivelato particolarmente fruttuoso per l’intero marchio.

Accanto alle missioni trovano spazio altri contenuti inediti, che contribuiscono a rendere la patch 2.5 qualcosa di più di un semplice aggiornamento tecnico. È un modo per offrire ai giocatori nuovi stimoli, sia a chi ha già passato decine di ore nei panni di V sia a chi magari aveva messo da parte il gioco e cercava una buona ragione per riprenderlo in mano.

Mod su console, miglioramenti tecnici e correzioni

Tra le novità che con ogni probabilità attireranno più attenzione c’è il supporto alle mod su console. Per chi gioca lontano dal PC si tratta di un’apertura significativa, perché le modifiche create dalla community sono spesso rimaste un’esclusiva di quel mondo. Portarle anche su console significa ampliare parecchio le possibilità di personalizzazione di Cyberpunk 2077 e permettere a un pubblico molto più vasto di sperimentare con il gioco in modi nuovi.

Non mancano poi i miglioramenti tecnici, un capitolo sempre importante per un titolo dalla storia così particolare e complessa. Interventi di questo tipo puntano a rendere l’esperienza più solida e piacevole, migliorando il comportamento generale del gioco sulle diverse piattaforme. Un aspetto che, per un open world così denso di dettagli come quello di Night City, conta parecchio nel tempo.

Completa il quadro una serie di bug fix, cioè correzioni mirate a sistemare problemi ed errori segnalati. È la parte meno spettacolare di ogni aggiornamento, ma spesso anche una delle più apprezzate da chi passa molte ore tra le missioni e le strade della città. Con la patch 2.5, dunque, CD Projekt RED mette insieme nuovi contenuti a tema Edgerunners 2, l’apertura alle mod anche su console, interventi tecnici e una dose di correzioni, portando ufficialmente Cyberpunk 2077 alla versione 2.5.

Fonte: TecnoAndroid