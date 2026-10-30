Cyberpunk 2077 2.5 porta le mod su console e una missione Netflix

Sono passati quasi sei anni dal disastroso debutto di Cyberpunk 2077, eppure CD Projekt Red continua a lavorarci senza sosta. Nei giorni scorsi è arrivato l’aggiornamento 2.5, un pacchetto corposo che aggiunge contenuti, funzioni e una nuova missione legata alla seconda stagione della serie animata di Netflix. Si tratta dell’ennesima conferma di quanto lo studio polacco tenga ancora al suo gioco di ruolo ambientato a Night City.

La strada percorsa in questi anni è stata lunga. All’inizio gli sforzi degli sviluppatori si sono concentrati su una raffica di correzioni di bug e patch per migliorare le prestazioni, poi sono arrivate aggiunte di contenuto sempre più consistenti, fino all’espansione Phantom Liberty uscita nel 2023. Oggi il titolo viene considerato uno dei giochi di ruolo più importanti della sua generazione, ben lontano da quello stato acerbo che aveva deluso tanti giocatori al lancio. Nonostante la reputazione ormai consolidata, lo studio ha deciso di non fermarsi.

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Cosa porta l’aggiornamento 2.5 di Cyberpunk 2077

La novità più curiosa è una nuova missione che fa da prequel a Cyberpunk Edgerunners 2, la serie in arrivo su Netflix. Accanto a questa c’è il supporto alle mod su console, una richiesta che i giocatori PlayStation e Xbox aspettavano da tempo. Arriva anche la possibilità di impugnare due armi contemporaneamente, nello specifico pistole e revolver, e debutta la funzione City Tours, che accompagna i giocatori in una visita guidata tra le strade di Night City.

Il pacchetto non finisce qui. Ci sono nuovi set di abbigliamento, una nuova stazione radio e altri ritocchi sparsi qua e là. Insomma parliamo di un aggiornamento davvero imponente per un’avventura open world già enorme di suo, che da tempo ha recuperato la fiducia del pubblico. La spiegazione dello studio è piuttosto semplice: CD Projekt Red non riesce proprio a rinunciare all’occasione di un nuovo update, anche mentre porta avanti il sequel di Cyberpunk 2077 e diversi altri progetti.

Le parole di Paweł Sasko e i prossimi progetti dello studio

In un post sul blog ufficiale, l’associate game director Paweł Sasko ha spiegato che tutte le novità della versione 2.5 rispondono a un unico obiettivo, cioè rendere Night City “più ricca, più coerente e più credibile” per chi gioca. È questo, secondo Sasko, il motivo per cui il team ha scelto di mettere ancora le mani sul titolo. “Questo mondo continua a darci ragioni per tornarci” ha raccontato. Edgerunners 2 aggiunge una prospettiva diversa, l’aggiornamento la porta all’interno del gioco e allo stesso tempo offre ai giocatori più strumenti per sentire la città come propria.

Sasko ha descritto così la sua idea di universo condiviso: storie diverse, persone diverse, media diversi, ma un’unica città che si ricorda di tutti loro. Il director ha poi espresso la speranza che i fan apprezzino il ritorno tra le vie di Night City.

Il calendario di CD Projekt Red, intanto, è decisamente affollato. In lavorazione ci sono un nuovo DLC per The Witcher 3, The Witcher 4 e un remake del primo The Witcher. A questi si aggiungono il seguito di Cyberpunk 2077, noto con il nome in codice Project Orion, e una nuova proprietà intellettuale originale chiamata per ora Hadar. Con così tanti titoli in sviluppo, lo studio ha comunque trovato tempo e risorse per regalare ai giocatori un altro capitolo nella vita di Cyberpunk 2077.

Fonte: TecnoAndroid