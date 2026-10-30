Moto G47 Power in Europa: 7.000 mAh e fino a 78 ore di autonomia

Motorola ha reso ufficiale in Europa Moto G47 Power, uno smartphone che punta quasi tutto su un aspetto preciso, cioè la durata. Il nome in effetti lascia pochi dubbi. Non si tratta del successore di G47 arrivato ad aprile, ma di un nuovo membro della stessa famiglia pensato per offrire più autonomia. Il cuore del progetto è una batteria da 7.000 mAh, contro i 5.200 mAh del modello standard, e l’azienda promette fino a 78 ore di utilizzo con una singola carica.

Parliamo dello stesso taglio di accumulatore visto di recente anche su Xiaomi 18 base. Insieme alla capienza cresce anche la velocità di rifornimento, perché la ricarica cablata passa da 20W a 30W rispetto a G47 classico. In più fa la sua comparsa la ricarica inversa da 6W, che permette di trasferire un po’ di energia a un altro dispositivo direttamente dal telefono.

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C’è però un rovescio della medaglia, ed è tutto fisico. Tanta batteria si traduce in un corpo più spesso e più pesante. Moto G47 Power misura 166,23 x 76,5 x 8,89 mm e pesa 215 grammi, mentre la versione tradizionale si ferma a 7,9 mm di spessore e 191 grammi. Una differenza che in mano si avverte, ma che rappresenta il compromesso inevitabile per un’autonomia di questo livello.

Schermo, processore e memoria del nuovo Motorola

Credits: TecnoAndroid

Per il resto la scheda tecnica cambia poco rispetto al modello base. Il display è un LCD da 6,67 pollici con risoluzione 720 x 1604 pixel e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, quindi lo scorrimento resta fluido anche se la definizione non è altissima. La luminosità di picco dichiarata arriva a 1.050 nit, mentre a proteggere il pannello ci pensa un vetro Gorilla Glass 7i.

Sotto la scocca lavora il chip Dimensity 6300, abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Non sono previste altre configurazioni, ed è un limite da tenere presente. Chi ha bisogno di più spazio per foto, video e app può comunque contare sullo slot per microSD, una soluzione ormai sempre meno frequente ma ancora molto pratica.

Fotocamere, dotazione e prezzo di Moto G47 Power

Credits: TecnoAndroid

Sul fronte fotografico il comparto posteriore si affida a un sensore principale da 108 megapixel, affiancato da una lente macro da 2 megapixel. Davanti, per selfie e videochiamate, c’è una fotocamera da 8 megapixel. Niente ultragrandangolare quindi, una scelta coerente con la fascia di mercato in cui si colloca il dispositivo.

La dotazione accessoria è invece piuttosto ricca. Non mancano il jack audio da 3,5 mm, gli altoparlanti stereo con Dolby Atmos, la certificazione IP64 contro polvere e schizzi e quella militare MIL STD 810H, che attesta una certa resistenza agli urti e alle condizioni più difficili. Completano il quadro l’NFC per i pagamenti contactless e il lettore di impronte digitali posizionato sul lato. Una nota meno positiva riguarda il software, perché il telefono arriva con Android 16 preinstallato nonostante Android 17 sia già disponibile da mesi.

Le colorazioni proposte sono tre, ovvero Pantone Capri, Pantone Nautical Blue e Pantone Impenetrable. Il prezzo fissato per l’Europa è di 339 euro. Al momento il nuovo Motorola risulta acquistabile solo in alcuni paesi, tra cui la Germania, mentre per la distribuzione in Italia non sono ancora arrivate informazioni ufficiali.

Fonte: TecnoAndroid