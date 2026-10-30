Alienware AW3226Q arriva in Italia: Tandem OLED 4K da 32 pollici

Il nuovo monitor gaming Alienware AW3226Q è finalmente arrivato anche in Italia. Dell ha deciso di portare sul mercato nostrano questo modello da 32 pollici con pannello Tandem OLED e risoluzione 4K, presentato il mese scorso a Berlino durante IFA 2026. Si tratta di un prodotto di fascia decisamente alta che non nasce per chi gioca a livello competitivo ma per chi vive i videogiochi come passione e puro divertimento. L’attenzione è rivolta prima di tutto alla qualità dell’immagine, senza che questo lo trasformi in uno schermo lento o poco reattivo.

Chi segue il mondo dei display sa bene quanto pesi la scelta del pannello, e qui la differenza la fa proprio la tecnologia adottata. Alienware AW3226Q prova a mettere d’accordo resa visiva e fluidità cercando un equilibrio che parecchi giocatori potrebbero apprezzare, soprattutto quelli che passano dalle avventure in solitaria a qualche partita online con gli amici.

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Un pannello Tandem OLED a quattro strati

Il cuore del monitor è un pannello Tandem OLED RGB Stripe da 32 pollici con risoluzione 4K, ovvero 3.840 x 2.160 pixel, nel classico formato 16:9. La struttura è composta da quattro strati e tre subpixel, una soluzione pensata per spingere la luminosità verso l’alto senza penalizzare la brillantezza dei colori. Il risultato sono neri profondi, un HDR più ricco e testi più nitidi. C’è poi un vantaggio tutt’altro che secondario perché vengono ridotti gli aloni cromatici, quel difetto che accompagna da sempre i display OLED meno sofisticati e che chi lavora spesso con documenti e pagine web conosce fin troppo bene.

Anche sul fronte delle certificazioni il quadro è di tutto rispetto. Lo schermo vanta la certificazione VESA DisplayHDR True Black 400 e dichiara una luminosità di picco in HDR pari a 1.000 nit, con supporto al Dolby Vision. La copertura dello spazio colore DCI P3 arriva al 99% e il Delta E resta sotto quota 2, un valore che indica una fedeltà cromatica molto elevata. Sono numeri che rendono il nuovo Alienware adatto non soltanto al gioco ma anche al lavoro e alla visione di film e serie TV, quindi un dispositivo capace di coprire esigenze piuttosto diverse sulla stessa scrivania.

165 Hz e tempi di risposta quasi istantanei

Chi va a caccia di specifiche estreme da monitor esport di ultima generazione probabilmente guarderà altrove. Alienware AW3226Q non insegue quei valori ma resta più che valido per i titoli single player e per il multiplayer affrontato senza troppe pretese. La frequenza di aggiornamento si ferma a 165 Hz, una cifra comunque generosa per la stragrande maggioranza dei giochi, mentre il tempo di risposta GtG è quello tipico della tecnologia OLED, praticamente istantaneo con appena 0,03 millisecondi.

A completare la dotazione c’è la compatibilità con NVIDIA G SYNC e AMD FreeSync Premium Pro. Entrambe le tecnologie servono a limitare il fastidioso tearing, cioè lo strappo dell’immagine che compare quando schermo e scheda video non lavorano allo stesso ritmo. Il sistema sincronizza la frequenza di aggiornamento del display con il numero di fotogrammi al secondo generati dalla GPU, così che ogni immagine venga mostrata nel momento giusto.

Fonte: TecnoAndroid