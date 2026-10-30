Capcom, semestre record: Pragmata supera 2,7 milioni di copie

Capcom archivia il primo semestre dell’anno fiscale, terminato il 30 settembre 2026, con una crescita robusta sia nei ricavi sia nei profitti. Il rapporto finanziario diffuso il 27 ottobre parla di un fatturato consolidato pari a 120,8 miliardi di yen, il 49% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’utile operativo è salito del 54,5% fino a 60,8 miliardi di yen e quello ordinario è aumentato del 67,5% toccando quota 61,2 miliardi. L’utile netto attribuibile agli azionisti si è fermato a 43,1 miliardi di yen, con un balzo del 56,6%.

Pragmata e Onimusha spingono, ma il catalogo resta decisivo

A trainare i conti è stato soprattutto il comparto Digital Contents, quello che raccoglie in larga parte la vendita di videogiochi. Il segmento ha prodotto ricavi per 85,1 miliardi di yen, in crescita del 70,8%, e un utile operativo di 52,3 miliardi, superiore del 66,7% rispetto allo stesso semestre del 2025. Nel periodo la casa giapponese ha distribuito complessivamente 36,86 milioni di copie contro i 23,85 milioni dell’anno prima, mettendo a segno un record semestrale tanto per le vendite totali quanto per quelle del catalogo.

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Sul fronte delle novità Pragmata, uscito il 17 aprile, ha superato 2,7 milioni di copie vendute. Buona anche la partenza di Onimusha: Way of the Sword, disponibile dal 4 settembre e primo nuovo capitolo della saga da oltre vent’anni, che ha oltrepassato 1,7 milioni di unità e si è portato a casa due riconoscimenti ai Gamescom Awards 2026. Entrambi i titoli, secondo i dati aggiornati al 27 ottobre, vantano un Metascore di 85 su Metacritic nella versione PS5.

I giochi già pubblicati continuano però a rappresentare un pilastro della strategia commerciale. Resident Evil 4 è arrivato a 17,15 milioni di copie complessive mentre Resident Evil 2 ha superato la soglia dei 20 milioni attestandosi a 20,38 milioni. Resident Evil Requiem ha raggiunto 8,51 milioni, aiutato anche dalle politiche di prezzo. Devil May Cry 5, uscito nel 2019 e approdato a giugno anche su Nintendo Switch 2, è salito a 14,78 milioni, e Monster Hunter: World ha toccato 30,83 milioni.

Secondo l’editore parte della crescita deriva dalla capacità delle nuove uscite di riaccendere l’interesse verso i capitoli precedenti. In questa logica l’annuncio della finestra di lancio nel 2027 dell’espansione Monster Hunter Wilds: Ascendance, insieme all’arrivo del gioco e dell’espansione su Nintendo Switch 2, ha sostenuto le vendite dell’intera serie Monster Hunter. Rientrano nello stesso disegno anche le attività legate a Street Fighter 6, eventi competitivi compresi.

Sale giochi, pachislo e licenze

Anche il business lontano dalle console ha dato una mano. Il settore Arcade Operations ha registrato ricavi per 15,7 miliardi di yen, in aumento del 26%, e un utile operativo di 2,6 miliardi, cresciuto del 33%. A luglio ha aperto il centro CAPCOMIX Minatomirai nella prefettura di Kanagawa, che porta a 63 il totale delle strutture gestite. Le vendite dei locali già esistenti sono aumentate del 20% rispetto all’anno precedente.

Il comparto Amusement Equipments, dedicato soprattutto alle macchine pachislo, ha generato 16,5 miliardi di yen di ricavi con una crescita del 9% e un utile operativo di 9,2 miliardi. Le unità vendute sono state 41.000, anche grazie ai modelli ispirati a Resident Evil 3, Street Fighter 6 e Monster Hunter Rise: Sunbreak. Licenze, merchandising, eSport e media hanno invece segnato ricavi per 3,4 miliardi di yen e un utile di 1,9 miliardi, entrambi in calo del 5%. L’azienda sottolinea comunque il peso delle collaborazioni nella diffusione dei suoi marchi, citando il torneo Street Fighter League Japan 2026 e il film dal vivo di Street Fighter uscito il 16 ottobre.

Investimenti e previsioni per l’anno fiscale

Nel semestre la spesa in ricerca e sviluppo è cresciuta del 15,1% arrivando a 27,3 miliardi di yen. I dipendenti consolidati sono saliti a 4.156, di cui 3.149 sviluppatori, e la società punta a rafforzare capacità produttive, infrastrutture di sviluppo e ricerca su nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale e il motore grafico proprietario. Il flusso di cassa operativo ha raggiunto 36,7 miliardi di yen contro i 4,5 miliardi dello stesso periodo precedente, con una liquidità di 135,7 miliardi a fine settembre. Le attività totali sono salite a 365,3 miliardi mentre le passività sono scese a 65,9 miliardi.

Nonostante i numeri, le previsioni per l’esercizio che si chiuderà il 31 marzo 2027 restano invariate: fatturato di 210 miliardi di yen in crescita del 7,5%, utile operativo di 83 miliardi in aumento del 10,2% e utile netto di 58 miliardi, il 6,3% in più. Il gruppo si aspetta un’ulteriore espansione del mercato digitale pur riconoscendo un contesto in movimento, fatto di canali di distribuzione sempre più numerosi, dispositivi diversificati e diffusione dell’intelligenza artificiale generativa. La rotta resta quella dell’espansione internazionale, delle vendite digitali e della valorizzazione delle serie esistenti. Tra le uscite già previste dopo il semestre figurano le versioni per Nintendo Switch 2 di Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 4 Gold Edition e Monster Hunter Wilds.

Fonte: TecnoAndroid