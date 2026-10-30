TikTok Must Eat: la guida ai ristoranti sfida Yelp e Google Maps

TikTok entra ufficialmente nel mondo delle guide ai ristoranti con Must Eat, una nuova funzione pensata per aiutare gli utenti a scovare il prossimo locale del cuore senza dover saltare da un’app all’altra. Da tempo la piattaforma è uno dei posti preferiti per scoprire nuovi indirizzi e non sono pochi i ristoranti di quartiere che grazie a un video diventato virale hanno visto arrivare clienti mai visti prima. Adesso quella dinamica spontanea prende la forma di uno strumento vero e proprio, con una struttura precisa e dei filtri pensati per orientarsi meglio.

La novità è stata presentata mercoledì 28 ottobre 2026 e nasce come una guida costruita dalla community. Mette in evidenza i locali che stanno raccogliendo attenzione sulla piattaforma e riunisce in un unico spazio i consigli gastronomici che arrivano da tutti gli Stati Uniti. Non una semplice lista quindi, ma una sorta di mappa del gusto alimentata da chi certi tavoli li frequenta davvero e ne parla nei propri contenuti.

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La sfida a Yelp e Google Maps

Con questa mossa il social network si mette in concorrenza più diretta con servizi come Yelp e Google Maps. La differenza sta tutta nell’approccio. Invece di puntare soprattutto su risultati di ricerca, mappe e recensioni tradizionali, l’app fa leva su ciò che le riesce meglio da sempre, ovvero mettere in contatto le persone con i ristoranti attraverso le raccomandazioni condivise da altri utenti. È una scelta coerente con la natura stessa di TikTok, dove i contenuti nascono dalle persone e circolano proprio grazie a loro.

Per costruire il servizio Must Eat attinge a oltre 40 milioni di post e commenti, da cui estrae suggerimenti e liste curate che vengono poi raccolte in un solo posto. Sono numeri che danno l’idea della mole di conversazioni sul cibo che passano dall’app. La navigazione avviene per città e i risultati si possono filtrare per tipo di cucina, prezzo, valutazione e posizione. Un modo pratico per confrontare le varie opzioni prima di uscire di casa, senza affidarsi soltanto al passaparola o al caso.

Due categorie e prenotazioni con OpenTable

I consigli sono divisi in due grandi famiglie. Da una parte c’è Everyday Eats, dedicata ai locali informali e ai classici di quartiere, quelli dove si torna volentieri anche in mezzo alla settimana. Dall’altra Elevated Dining, che raccoglie i ristoranti più adatti a celebrazioni e occasioni speciali o semplicemente a una serata fuori un po’ diversa dal solito.

C’è poi un altro tassello che rende la funzione ancora più concreta. Alcuni ristoranti selezionati possono essere prenotati direttamente da TikTok tramite OpenTable, così il percorso che parte da un video e arriva al tavolo si accorcia parecchio. Dalla scoperta alla prenotazione tutto resta dentro la stessa applicazione, senza passaggi intermedi su altre piattaforme.

Per il momento la novità debutta soltanto in tre città, cioè New York, Los Angeles e San Francisco. Gli utenti possono trovare la guida in diversi punti dell’app: dalla barra di ricerca, dal feed Local, dalle pagine dei ristoranti e dai link alla posizione collegati ai video che mostrano i locali aderenti all’iniziativa.

Fonte: TecnoAndroid