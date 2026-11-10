CueFlip, l’app per iPhone e iPad che gira gli spartiti da sola

Chi suona uno strumento leggendo uno spartito conosce bene quel momento scomodo in cui bisogna interrompersi per girare pagina. Proprio da questo fastidio nasce CueFlip, un’app per iPhone e iPad che impara il modo in cui viene eseguito un brano e poi, ascoltando la musica, volta le pagine da sola al momento giusto. Niente mani staccate dalle corde e niente pause forzate a metà di una frase musicale.

L’idea di fondo è semplice ma tutt’altro che banale. L’app non si limita a indovinare quando cambiare pagina. È il musicista stesso a istruirla in modo esplicito, insegnandole come suona quel pezzo specifico. Il risultato è un voltapagine automatico che si comporta più come un collaboratore in carne e ossa che come un semplice timer impostato a caso.

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Come funziona CueFlip e cosa offre ai musicisti

Tutto parte da una prova dal vivo oppure da una registrazione da condividere con l’app. A quel punto si segnano i punti esatti in cui la pagina va girata e CueFlip si occupa del resto, seguendo l’esecuzione mentre ascolta. Il vantaggio rispetto ai cambi di pagina temporizzati è evidente, perché un interprete accelera, rallenta, prende fiato, e un sistema rigido non riesce proprio a stargli dietro.

Accanto alla funzione principale c’è un dizionario musicale integrato che permette di consultare le indicazioni presenti sulla pagina. Così diventa possibile capire come il compositore intendeva farle eseguire, senza dover andare a intuito. Spesso questi termini sono scritti in altre lingue e per questo l’app propone una traduzione integrata che arriva fino a 13 lingue. Il database supera i 20.000 termini e riesce a ricavarli anche dalle partiture scansionate.

C’è poi una trovata curiosa legata a Face ID. Basta strizzare l’occhio destro per andare avanti di una pagina, mentre con l’occhio sinistro si torna indietro. Per chi preferisce un controllo più tradizionale, CueFlip è compatibile anche con i classici voltapagina Bluetooth manuali, che possono affiancare il cambio automatico quando serve.

La storia di Yuze Pan, il chitarrista quindicenne dietro l’app

Dietro il progetto c’è Yuze Pan, chitarrista classico di 15 anni che vive a Pechino e suona nel Primal Guitar Quartet. Proprio durante le prove con il quartetto i cambi di pagina continuavano a spezzare il ritmo del lavoro. Con la carta bisogna togliere una mano dalle corde. Un pedale o un occhiolino diventano un’altra cosa da ricordare nel pieno di una frase. E i cambi a tempo fisso non sanno seguire un esecutore che accelera e rallenta.

Il primo tentativo, nel 2025, non è andato a buon fine. A maggio 2026 il giovane sviluppatore ha ricominciato da capo, stavolta partendo dallo studio della ricerca sull’allineamento audio. Ogni nuova versione dell’app è stata poi portata alle prove quotidiane del quartetto, così da metterla alla prova direttamente sul campo, con musicisti veri e brani veri.

Prezzi e disponibilità di CueFlip

CueFlip si scarica gratis dall’App Store su iPhone e iPad con iOS e iPadOS 16.4 o versioni successive. La versione gratuita include la gestione dei PDF con annotazioni e il cambio pagina automatico per un solo spartito, abbastanza per farsi un’idea concreta di come funziona il sistema.

Chi vuole qualcosa in più può passare a CueFlip Pro, che sblocca il cambio pagina illimitato, il dizionario musicale, la funzione per voltare pagina con un occhiolino e diverse altre opzioni. L’abbonamento costa circa 4,30 euro al mese oppure circa 26 euro all’anno.

Fonte: TecnoAndroid