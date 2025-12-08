Cristiano Ronaldo investe in Perplexity AI

C’è qualcosa di quasi inevitabile nel vedere Cristiano Ronaldo entrare in scena anche nel mondo dell’intelligenza artificiale. Non perché gli servisse un altro primato da aggiungere alla lista, ma perché l’idea di unirsi a un progetto che punta tutto sulla curiosità, sulla ricerca continua e sull’ambizione sembra cucita addosso alla sua narrativa. Perplexity AI ha ufficializzato una partnership globale con lui, e non solo come testimonial: Ronaldo diventa investitore, utilizzatore dichiarato e, soprattutto, simbolo di quel modo di affrontare le cose che non si accontenta mai della prima risposta trovata.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Perplexity x CR7: un campione reinventa come esplorare dati e contenuti digitali

L’azienda, presentando la collaborazione, ha fatto capire che dietro non c’è la classica operazione di marketing a colpi di foto e campagne: parla di una “visione comune”, una sorta di terreno condiviso dove il miglioramento costante incontra un motore di ricerca conversazionale costruito per chi ama scavare in profondità. E in effetti, se si pensa alla carriera di Ronaldo – disciplina, rigore, reinvenzione quasi ciclica – è facile immaginare come un progetto basato sulla domanda continua e sul perfezionamento possa attirarlo. Perplexity sottolinea che lui è un utente abituale della piattaforma e che la utilizza perfino nei momenti di pressione, quando deve preparare discorsi o annunci ufficiali.

Quando Ronaldo ha annunciato l’investimento sui social, ha ripetuto un concetto che gli appartiene da anni: i vincenti fanno domande, non smettono mai di imparare. Su X ha parlato della curiosità come condizione necessaria per la grandezza; su Instagram ha ribadito che Perplexity lo aiuta ad “anticipare le mosse”. È il tipo di frase che ci si aspetta da lui, ma che qui acquista un peso diverso perché non nasce da uno spot, bensì da un coinvolgimento diretto.

Al centro dell’accordo c’è anche un progetto digitale costruito su misura: “Perplexity x CR7”. Non è un semplice archivio, ma una sorta di ambiente interattivo in cui più di vent’anni di carriera vengono rimessi in circolo attraverso immagini rare, momenti iconici, aneddoti e una selezione di contenuti pensata per permettere ai fan di esplorare, curiosare e perdersi nei dettagli. L’hub verrà aggiornato nel tempo con nuovi materiali, esperienze e perfino merchandising, trasformando un percorso sportivo già leggendario in un ecosistema digitale sempre in evoluzione.

La lunga corsa al successo di Perplexity

Nel frattempo, Perplexity procede per la sua strada ampliando i servizi, come la nuova funzione dedicata allo shopping: un assistente conversazionale che interpreta richieste in linguaggio naturale e propone prodotti basandosi sul gusto dell’utente, riducendo la sensazione di essere bombardati da pubblicità camuffate da consigli. A supporto c’è una collaborazione con PayPal, pensata per rendere le transazioni più fluide e mantenere i rivenditori come protagonisti della vendita.

È curioso vedere come questi mondi – l’ambizione di un atleta che ha costruito la sua carriera sull’ossessione per il miglioramento e la tecnologia che vuole rivoluzionare il modo in cui cerchiamo risposte – finiscano per incrociarsi così naturalmente. Forse perché, alla fine, entrambe le strade nascono dalla stessa domanda: cosa posso fare di meglio, e come posso capirlo più in fretta?