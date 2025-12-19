Crisi RAM 2026: meno memoria, più ottimizzazione

Negli ultimi anni ci siamo abituati a una sorta di corsa all’abbondanza, soprattutto quando si parla di smartphone. Più RAM, più storage, numeri sempre più alti nelle schede tecniche, spesso anche oltre il reale bisogno quotidiano. Per questo la situazione che si sta delineando per il 2026 suona quasi come un passo indietro, o quantomeno come un brusco cambio di ritmo. La crisi che sta colpendo il mercato delle RAM non è infatti una di quelle notizie destinate a rimanere sullo sfondo: sta iniziando a farsi sentire in modo concreto lungo tutta la filiera produttiva, e i primi segnali stanno già emergendo nelle configurazioni dei prossimi smartphone.

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Smartphone 2026: la corsa alla RAM rallenta

La carenza di chip, ancora una volta, costringe i produttori a fare i conti con la realtà. Tradotto in termini molto pratici, significa rimettere mano alle configurazioni di memoria che fino a poco tempo fa sembravano ormai consolidate. Tagli che davamo per superati stanno tornando lentamente a farsi spazio, mentre opzioni che avevano iniziato a diventare quasi la norma, soprattutto nella fascia alta, rischiano di sparire o di trasformarsi in rare eccezioni.

Guardando alle indiscrezioni più recenti, il quadro che emerge è piuttosto chiaro. I top di gamma del 2026 difficilmente potranno permettersi la stessa generosità vista negli ultimi anni. I modelli con 16 GB di RAM, che oggi rappresentano il punto di riferimento per molti flagship, potrebbero diventare decisamente meno comuni, mentre le configurazioni da 24 GB sembrano già destinate a rimanere un esperimento di breve durata. Al loro posto, il taglio da 12 GB è pronto a riprendersi il ruolo di scelta più diffusa per l’alta gamma, riportando un certo equilibrio, almeno sulla carta.

Questo ridimensionamento, però, non si ferma ai modelli più costosi. A cascata, gli 8 GB di RAM tornano a occupare uno spazio centrale nella fascia medio-alta, dove negli ultimi tempi i 12 GB stavano diventando sempre più frequenti. Scendendo ancora, i 6 GB potrebbero riapparire su alcune varianti di fascia inferiore, mentre nel segmento entry-level si parla addirittura di un ritorno dei 4 GB di RAM. Una quantità che oggi appare piuttosto limitante in molti scenari, ma che potrebbe diventare una scelta quasi obbligata per mantenere prezzi accessibili in un contesto produttivo sempre più complesso.

La grande incognita, a questo punto, riguarda la durata della crisi. Non è chiaro se si tratti di una fase transitoria o di un equilibrio destinato a durare più a lungo, ma è probabile che il 2026 venga ricordato come un anno di specifiche tecniche più caute, almeno sul fronte della memoria. Ed è qui che entra in gioco un tema spesso citato, ma raramente messo davvero al centro: l’ottimizzazione software. Con meno RAM a disposizione, diventa fondamentale lavorare meglio su gestione delle risorse, fluidità e priorità dei processi. In fondo, la storia dell’industria tecnologica insegna che sono proprio i momenti di maggiore difficoltà a spingere verso soluzioni più intelligenti. Se questa crisi riuscirà a riportare l’attenzione su un uso più efficiente dell’hardware, forse il passo indietro sui numeri potrebbe trasformarsi in un passo avanti sull’esperienza reale.