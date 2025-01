Google Chrome ha introdotto una nuova funzionalità che migliora le prestazioni del browser e l’autonomia dei dispositivi portatili. Con questo aggiornamento, Chrome sospende automaticamente le schede inattive, riducendo l’uso di memoria e CPU. La funzione, già in distribuzione, promette di rendere la navigazione più fluida e ottimizzata.

Chrome sospende le schede inutilizzate per risparmiare risorse

La gestione automatica delle schede inattive consente a Chrome di mettere in pausa i contenuti non utilizzati per liberare risorse di sistema. Questa innovazione si attiva in background, garantendo che le schede sospese non interferiscano con le operazioni attive. Gli utenti possono riattivare le schede con un semplice clic, riprendendo esattamente da dove avevano interrotto.

La funzionalità si rivela particolarmente utile per chi utilizza laptop, dove il consumo energetico è cruciale, e per chi gestisce numerose schede aperte. Riducendo l’impatto su CPU e RAM, Chrome migliora sia la velocità del sistema sia la durata della batteria. Google ha sviluppato questa soluzione per affrontare una delle sfide principali dei browser moderni: il carico elevato di risorse quando molte schede rimangono aperte.

Google ha progettato la funzione per non compromettere l’esperienza dell’utente. I siti che riproducono musica, video o inviano notifiche importanti non verranno sospesi automaticamente, evitando interruzioni indesiderate. Gli utenti avranno comunque la possibilità di personalizzare il comportamento della funzione, scegliendo quali schede mantenere attive o sospendere.

L’aggiornamento è già disponibile per le versioni desktop e mobile di Chrome. La funzionalità sarà abilitata di default, ma sarà possibile configurarla attraverso le impostazioni del browser. Questo approccio assicura un miglioramento delle prestazioni senza richiedere interventi complessi da parte degli utenti.

Con questa novità, Google intende ottimizzare al meglio Chrome, rendendolo più efficiente e reattivo alle esigenze degli utenti. La gestione delle schede inattive è solo una delle innovazioni previste per il browser, che continua a evolversi per affrontare le sfide dell’uso intensivo e del multitasking.