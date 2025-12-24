Crisi memorie RAM: Samsung costretta a raddoppiare i prezzi

La nuova telenovela per quanto riguarda il mondo della tecnologia riguarda le memorie RAM, queste memorie a seguito dell’esplosione dell’intelligenza artificiale stanno andando letteralmente a ruba, ma letteralmente, sono infatti introvabili al punto che spesso le aziende che si occupano di produrre non sono in grado di soddisfare gli ordini ricevuti poiché non appena queste diventano disponibili si esauriscono istantaneamente seguite da ordini sempre più importanti, che le RAM sono indispensabili nello sviluppo delle intelligenze artificiali, dal momento che i modelli che si occupano di addestrarle sono particolarmente esigenti dal punto di vista della memoria e della sua velocità.

Tutto questo contesto ha obbligato Samsung ha una mossa decisamente prevedibile, ma allo stesso tempo molto importante, la società ha letteralmente raddoppiato i prezzi delle sue memorie RAM di DDR5, nello specifico adesso per portarsi a casa una memoria RAM sarà necessario pagare 19,50 $, una cifra decisamente importante che riguarda il singolo slot da 2 GB, ovviamente parliamo di cifre che diventano molto più importanti se consideriamo ordini davvero impressionanti fatti dalle aziende.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Che cosa accadrà

Ovviamente è difficile prevedere l’andamento di questa situazione dal momento che fino a questo momento il mercato delle memorie RAM è sempre stato tutto sommato stabile, l’ago della bilancia è stato dettato ovviamente dall’arrivo dell’intelligenza artificiale che ha letteralmente stravolto l’intero mercato, l’aumento di prezzo a dirla tutta non riguarda direttamente il mercato al dettaglio, bensì il mercato a valle, si tratta nello specifico delle aziende che però possono far ricadere il rincaro ovviamente sull’utente finale per cercare di mantenere un margine di guadagno simile a quello precedente, ovviamente spostare il rincaro interamente sull’utente sarebbe una mossa controproducente.

Non rimane dunque che attendere per capire se questa situazione troverà un nuovo equilibrio e se le ram torneranno ad essere un prodotto acquistabile in modo normale, la crisi però ormai è un dato di fatto dal momento che questa tipologia di prodotto è davvero difficile da reperire.