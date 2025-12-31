Cosa cambia nella nuova gamma Samsung Odyssey

Quando Samsung parla di monitor gaming della serie Odyssey, ormai, non lo fa più con mezze misure. Ogni nuova generazione sembra voler alzare l’asticella quel tanto che basta per far sembrare la precedente improvvisamente “normale”. La line-up presentata per il 2026 segue esattamente questa logica: non è un semplice aggiornamento, ma un tentativo piuttosto evidente di ridisegnare cosa ci aspettiamo da uno schermo pensato per giocare, creare e passare ore davanti a un PC senza compromessi.

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Samsung rilancia Odyssey tra 3D senza occhiali e refresh estremi

Il modello che cattura subito l’attenzione è l’Odyssey 3D da 32 pollici, il G90XH. Non tanto per le dimensioni, ormai abbastanza comuni, quanto per l’idea che c’è dietro. Samsung ha deciso di riportare il 3D al centro della scena, ma senza occhiali, senza visori e senza accessori strani. Tutto si basa su un sistema di tracciamento oculare che segue in tempo reale la posizione degli occhi e adatta la profondità dell’immagine di conseguenza. Il risultato, almeno sulla carta, è un effetto tridimensionale continuo e naturale, che non ti costringe a stare immobile davanti allo schermo come succedeva con le soluzioni del passato. A rendere il tutto ancora più interessante c’è una risoluzione 6K che, unita a un refresh rate di 165Hz e a una modalità alternativa che spinge fino a 330Hz, punta a dimostrare che spettacolarità e prestazioni possono convivere senza pestarsi i piedi.

Samsung, però, sembra aver capito che l’hardware da solo non basta. Per questo ha lavorato anche sul lato software, collaborando con diversi studi per ottimizzare alcuni titoli PC in modo da sfruttare davvero la resa 3D. L’obiettivo non è l’effetto “wow” fine a se stesso, ma una maggiore separazione degli elementi su schermo, una percezione più chiara delle distanze e, in definitiva, un’esperienza che abbia senso anche dopo le prime ore di utilizzo.

Se il 3D rappresenta la parte più spettacolare della nuova gamma, la velocità resta il cuore pulsante della filosofia Odyssey. L’Odyssey G6 da 27 pollici ne è l’esempio più estremo. Qui Samsung sembra voler parlare direttamente ai giocatori competitivi, quelli che misurano tutto in millisecondi e frame. Con il supporto Dual Mode, questo monitor arriva a toccare una frequenza di aggiornamento che supera i mille hertz, un numero che fino a poco tempo fa sembrava appartenere più alle slide di marketing che ai prodotti reali. Anche restando su valori più “umani”, la modalità QHD a 600Hz promette una fluidità difficile da immaginare senza provarla, con il supporto completo a FreeSync e G-Sync per evitare tearing e micro-scatti.

Dal 3D al QD-OLED: i monitor gaming Samsung per il 2026

La serie Odyssey G8 completa il quadro con soluzioni pensate per chi cerca un equilibrio diverso. C’è chi vuole il 6K su un 32 pollici, chi preferisce un 5K più compatto e chi non rinuncia alla resa dei neri e al contrasto di un pannello QD-OLED. In quest’ultimo caso, il modello OLED G8 abbina il 4K a 240Hz, con un trattamento antiriflesso e una certificazione HDR che strizza l’occhio anche a chi lavora con contenuti visivi oltre al gaming.

Samsung arriva a questa nuova generazione forte di una posizione di leadership nel mercato dei monitor ad alto refresh rate, e l’impressione è che con Odyssey voglia continuare a spingere in avanti il confine tra ciò che è “possibile” e ciò che è realmente disponibile sugli scaffali. Il CES 2026 sarà il primo banco di prova dal vivo, ma il messaggio è già piuttosto chiaro: il futuro dei monitor gaming, secondo Samsung, non sarà solo più veloce o più definito. Sarà semplicemente diverso.