Corsair Vengeance SODIMM 32GB al minimo storico: ora a 179,99€

Chi sta pensando di raddoppiare la RAM del notebook senza spendere una fortuna ha adesso un’occasione concreta, perché il kit Corsair Vengeance SODIMM 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz C22 è sceso su Amazon a 179,99€, toccando il suo minimo storico. Un prezzo mai visto prima per questo modello, che interessa da vicino chi usa il portatile per giocare, montare video o anche solo tenere aperte decine di schede e programmi nello stesso momento. I rallentamenti diventano un ricordo e la spesa resta contenuta. Vale la pena muoversi in fretta però, perché a questa cifra le scorte potrebbero finire presto.

Corsair Vengeance SODIMM, cosa offre questo kit per notebook

Il nome Vengeance identifica una delle linee di memoria più rodate di Corsair, storico marchio americano che si è costruito una reputazione solida grazie all’affidabilità e a prestazioni che restano costanti nel tempo. Il kit in questione è una SODIMM DDR4 a 260 pin con una capacità complessiva di 32GB, divisa in due moduli da 16GB ciascuno. È stato progettato per laptop e notebook ma funziona anche su mini PC e sui kit Intel NUC.

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Sul fronte tecnico i dati sono piuttosto chiari. La frequenza è di 3200 MHz (PC4 25600) con latenze CL22/22/22/53 e una tensione di 1,2V. Si tratta di moduli unbuffered e non ECC, compatibili con i portatili equipaggiati con processori Intel Core i7 di ottava generazione o successivi e con gli AMD Ryzen della serie 4000.

Tra le funzioni più apprezzate spicca l’auto overclocking. Sui sistemi compatibili le memorie raggiungono da sole la velocità massima dichiarata, senza bisogno di entrare nel BIOS e smanettare con le impostazioni. In pratica l’installazione è plug and play e l’unico attrezzo richiesto è un semplice cacciavite. Anche i dissipatori neri hanno un ruolo preciso che va oltre l’estetica, visto che aiutano a mantenere la stabilità termica quando il carico di lavoro si fa pesante. Il profilo rimane comunque sottile, quindi il kit entra senza problemi nella maggior parte dei notebook moderni.

Corsair accompagna questi moduli con una garanzia a vita limitata, segno della fiducia del produttore nella qualità costruttiva. I chip vengono selezionati con attenzione proprio per assicurare stabilità anche negli scenari più impegnativi come la virtualizzazione, l’editing multimediale e il gaming.

Uno sconto vicino al 40% su Amazon

Guardando i numeri l’offerta si fa davvero interessante. Il kit Corsair Vengeance SODIMM 32GB passa da un prezzo di listino di 299€ a 179,99€, con uno sconto che sfiora il 40% e un risparmio effettivo di 119,01€. Per avere un termine di paragone, presso alcuni rivenditori europei come LDLC la stessa memoria viene venduta anche a più di 300€. Ecco perché la proposta di Amazon risulta particolarmente vantaggiosa per chi punta alla massima capacità spendendo il meno possibile.

La disponibilità al momento è confermata e la spedizione viene gestita direttamente da Amazon. Con un taglio di prezzo così deciso, comunque, rimandare l’acquisto potrebbe significare ritrovarsi con il kit tornato al costo pieno o del tutto esaurito. Il kit Corsair Vengeance SODIMM 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz C22 si può acquistare su Amazon a 179,99€ invece di 299€.

Fonte: TecnoAndroid