CoopVoce Unlimited 5G: minuti e Giga illimitati a 9,90 euro

Per il Black Friday CoopVoce sta preparando una nuova proposta mobile chiamata Unlimited 5G, che porta in dote minuti e Giga illimitati sulla rete di quinta generazione con attivazione gratuita. Il debutto è previsto dal 23 novembre 2026, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto. Al momento si tratta di un’indiscrezione e manca ancora l’ufficialità da parte dell’operatore.

Per aderire i nuovi clienti dovranno obbligatoriamente richiedere la portabilità del numero da un altro gestore nazionale. La sottoscrizione si potrà fare online oppure nei punti vendita Coop, con l’eccezione per ora dei supermercati della Calabria. La promozione sarà aperta anche a chi è già cliente CoopVoce con una SIM attivata entro il 16 novembre 2026, che potrà cambiare offerta senza spendere nulla. In entrambi i casi c’è tempo fino al 2 dicembre 2026. Quest’anno il Black Friday cade venerdì 27 novembre, mentre il Cyber Monday arriva lunedì 30 novembre. Un pacchetto simile, battezzato Evo Unlimited, era già comparso per il Black Friday 2025, ma all’epoca il 5G non faceva parte del pacchetto.

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Cosa include Unlimited 5G e quanto costa

Ogni mese la tariffa mette a disposizione minuti senza limiti verso fissi e mobili nazionali, 200 SMS e traffico dati illimitato in 5G fino a 2 Gbps, il tutto a 9,90 euro al mese. Come sempre le Condizioni Generali di Contratto, all’articolo 4.1.1, chiariscono che per le offerte con dati illimitati l’uso personale corrisponde a un consumo non superiore a 500 Giga mensili. Oltre questa soglia la velocità potrà scendere fino a un massimo di 32 Kbps, fatto salvo ogni diritto e ulteriore azione di Coop Italia. Chi invece vuole un numero nuovo dovrebbe continuare a trovare la Turbo 400 in 5G.

Per i nuovi clienti l’attivazione gratuita significa che online si paga soltanto il primo mese anticipato da 9,90 euro, mentre nei negozi Coop serve una ricarica minima che copra proprio il primo canone. Chi sceglie la strada digitale può identificarsi con la videoidentificazione, che richiede la verifica del filmato da parte di un operatore, oppure dal luglio 2024 anche con SPID. L’operatore supporta pure le eSIM, cioè le schede digitali che non richiedono alcun supporto fisico. C’è poi la Self SIM, venduta già confezionata nei punti Coop aderenti a 9,90 euro, cifra che comprende attivazione e primo mese e che consente di completare tutto online in un secondo momento. Per i clienti già attivi il passaggio non costerà i consueti 9,90 euro una tantum e verrà scalato dal credito residuo soltanto il primo mese anticipato.

Rete, rinnovi e roaming

CoopVoce è un operatore virtuale Full MVNO che si appoggia alla rete di Fastweb + Vodafone in 2G e 4G e dall’8 gennaio 2026 anche in 5G su alcune offerte dedicate. Proprio come Turbo 200 e Turbo 400, anche Unlimited 5G sfrutterà la nuova rete con velocità fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, senza limitazioni rispetto a quanto previsto da Vodafone. Servono però uno smartphone compatibile e una zona coperta, altrimenti la connessione passa da sola al 4G. Il 3G è stato spento da Vodafone da oltre 5 anni, mentre il VoLTE è disponibile dal marzo 2023 e permette di telefonare su rete 4G con dispositivi adatti.

Le chiamate vengono conteggiate sui secondi effettivi senza scatto alla risposta e la navigazione al singolo kilobyte. Finiti gli SMS inclusi si continua a pagare a consumo secondo il piano base, ma dall’app è possibile rinnovare in anticipo l’offerta e ritrovare subito tutti i contenuti. Se al momento del rinnovo il credito non basta, l’offerta resta sospesa per 30 giorni con dati bloccati e chiamate e messaggi tariffati secondo il piano base. Senza una ricarica entro quel periodo l’opzione viene disattivata. In aiuto arriva Rinnovo Facile, che addebita in automatico il canone esatto nel giorno del rinnovo sul metodo di pagamento scelto.

In viaggio nell’Unione Europea e nel Regno Unito minuti, SMS e Giga si usano come in Italia, nel rispetto dei regolamenti europei sul roaming a tariffa nazionale e in questo caso senza alcun tetto mensile. L’utilizzo deve comunque restare personale, come stabilito dall’articolo 4 delle Condizioni Generali di Contratto.

Fonte: TecnoAndroid