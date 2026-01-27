CoopVoce TURBO 200: 200 GB e 5G a soli 7,90€ al mese

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Se c’è una cosa che gli smartphone odierni ci hanno insegnato è quanto dipendiamo dalla connessione, e CoopVoce sembra aver pensato proprio a chi vuole navigare senza limiti con TURBO 200, la sua offerta più “spinta” in termini di dati. Non si tratta solo di un numero enorme di giga, ma di una proposta studiata per chi vuole davvero vivere il 5G senza pensieri, dai messaggi alle videochiamate, fino allo streaming e al gaming in mobilità.
CoopVoce lancia TURBO 200
Con 200 Giga al mese, minuti illimitati e 1000 SMS, TURBO 200 promette di coprire praticamente tutte le esigenze di chi usa lo smartphone intensamente, senza dover più guardare l’icona della batteria o quella dei dati come un tabù da rispettare. E per chi viaggia in Europa o nel Regno Unito, CoopVoce non fa differenze: per i primi 30 giorni, i Giga disponibili all’estero sono gli stessi di quelli italiani, così non ci si deve più preoccupare di sorprese in bolletta o limiti di navigazione quando si è fuori.
L’attivazione è semplice e senza costi nascosti: chi sceglie di attivare TURBO 200 online con una eSIM non paga nulla per la spedizione e può completare tutto senza uscire di casa. Chi preferisce ritirare la SIM fisica in uno dei 900 punti vendita Coop, invece, mantiene comunque l’attivazione gratuita. Il prezzo? Solo 7,90 euro al mese, per sempre, senza vincoli e senza costi extra. CoopVoce sottolinea con orgoglio questa politica: le tariffe rimangono bloccate, così non ci sono sorprese né aumenti nel tempo.
Ma non è solo questione di giga: TURBO 200 sfrutta la rete 5G, garantendo velocità massime per navigare o guardare video in streaming senza interruzioni, mentre il servizio VoLTE permette di parlare ad alta definizione e continuare a navigare durante le chiamate. Inoltre, la connessione può essere condivisa con altri dispositivi tramite hotspot gratuito, utile per smart TV, tablet o anche laptop in mobilità.
TURBO 200 di CoopVoce unisce giga, chiamate HD e hotspot
Per chi si preoccupa dell’assistenza, CoopVoce ha pensato a una copertura totale: chat, app e telefono sono disponibili 7 giorni su 7, 24 ore su 24, così da risolvere problemi o dubbi immediatamente. La gestione del rinnovo, poi, è completamente automatica: niente più ricariche manuali, niente più pensieri sul credito residuo.
In sintesi, TURBO 200 non è solo una tariffa generosa, ma un pacchetto completo pensato per chi vuole sfruttare al massimo la rete mobile senza compromessi. Con pochi click, sia online che in un punto vendita Coop, è possibile avere tutto pronto per navigare, chiamare e condividere con la massima libertà, mantenendo sempre sotto controllo i propri consumi e senza sorprese. In un mondo sempre più connesso, avere una soluzione stabile e veloce come questa non è un lusso: è quasi una necessità.