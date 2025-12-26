CoopVoce EVO 200, la promo da 200 giga a 6,90 euro al mese per sempre

C’è un momento preciso in cui un’offerta mobile smette di essere una semplice alternativa e inizia a farsi notare davvero. CoopVoce prova a giocare questa carta con EVO 200, una proposta che guarda apertamente al segmento più competitivo del mercato e che lo fa senza giri di parole, puntando su quantità e prezzo fisso nel tempo.

Una proposta costruita per restare nel tempo

Con EVO 200, CoopVoce mette sul tavolo una combinazione che difficilmente passa inosservata. L’offerta include minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS e 200 giga in 4G ogni mese. Il costo è di 6,90 euro al mese, una cifra che resta invariata nel tempo, senza rimodulazioni o scadenze nascoste. Proprio questo aspetto rappresenta uno degli elementi centrali della proposta, soprattutto in una fase in cui molti utenti cercano stabilità e chiarezza.

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Non meno rilevante è la scelta di azzerare i costi iniziali. L’attivazione è gratuita e anche il primo mese non prevede alcun addebito, permettendo di iniziare a utilizzare l’offerta senza spese immediate. La promozione è valida fino al 7 gennaio 2026, lasciando quindi un ampio margine di tempo per valutarne l’attivazione.

Tanti giga per un utilizzo senza pensieri

I 200 giga inclusi ogni mese collocano EVO 200 tra le offerte più generose nel panorama delle soluzioni in 4G. Si tratta di un quantitativo pensato per chi utilizza lo smartphone come strumento principale per navigare, lavorare in mobilità o consumare contenuti multimediali, senza dover controllare costantemente il traffico residuo.

La scelta di restare sul 4G consente a CoopVoce di mantenere il prezzo particolarmente competitivo, offrendo comunque una copertura affidabile e prestazioni adeguate alla maggior parte degli utilizzi quotidiani. In questo senso, EVO 200 si rivolge a chi privilegia il rapporto tra costo e quantità di servizi inclusi, più che l’accesso alle reti di nuova generazione.

Un’offerta che guarda agli utenti più esigenti

EVO 200 nasce con un obiettivo chiaro: intercettare chi è alla ricerca di un’offerta completa, con molti servizi inclusi e un prezzo che non cambi nel tempo. La presenza di 1000 SMS, accanto ai minuti senza limiti, completa un pacchetto pensato per coprire ogni esigenza di comunicazione, anche quelle meno scontate oggi ma ancora rilevanti per una parte di utenti.

Nel complesso, CoopVoce propone una soluzione che punta sulla semplicità e sulla trasparenza, elementi che da sempre caratterizzano l’identità del gestore. EVO 200 si inserisce così come una delle offerte più aggressive del momento, capace di parlare a un pubblico ampio e di ritagliarsi uno spazio concreto nel segmento delle tariffe mobili di fascia alta.