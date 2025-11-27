CoopVoce Evo 200, a Natale tornerà con un super prezzo

Siamo ormai quasi giunti alla fine del noto evento di shopping e sconti del Black Friday 2025. Nonostante questo, l’operatore telefonico virtuale CoopVoce sta già pensando a cosa proporre per le festività natalizie di quest’anno. Secondo quanto è emerso in queste ore, in particolare, l’operatore farà ritornare una delle sue offerte di successo. Ci stiamo riferendo all’offerta mobile nota con il nome di CoopVoce Evo 200. Questa volta, l’offerta in questione sarà proposta ad un super prezzo.

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CoopVoce Evo 200 ritornerà per le festività natalizie ad un super prezzo

A quanto pare l’operatore telefonico virtuale CoopVoce farà ritornare per le festività natalizie una delle sue offerte mobile di rilievo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta nota con il nome di CoopVoce Evo 200. Secondo quanto riportato in rete, l’offerta in questione ritornerà a disposizione degli utenti a partire dalla giornata del prosimo 4 dicembre 2025.

Stando a quanto è emerso, l’offerta rimarrà a disposizione degli utenti per più di un mese, ovvero fino alla giornata del prossimo 7 gennaio 2026, coprendo in questo modo anche la festività della befana. Tutti coloro che vorranno passare all’operatore virtuale avranno quindi a disposizione molto tempo per attivare un’offerta davvero super.

Come già accennato in apertura, poi, l’operatore proporrà questa offerta ad un super prezzo. CoopVoce Evo 200 sarà infatti proposta ad un costo scontato pari a soli 6,90 euro al mese. Si tratta di un notevole risparmio, soprattutto se pensiamo che questa offerta veniva proposta solitamente ad un costo più alto. Per questa occasione, poi, l’operatore virtuale proporrà gratuitamente sia il costo di attivazione sia il primo mese di rinnovo dell’offerta. L’offerta sarà disponibile all’attivazione dai nuovi clienti di CoopVoce che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali, sia nei punti vendita autorizzati sia sul sito ufficiale di CoopVoce.

CoopVoce Evo 200 include ogni mese fino a 200 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 sms verso tutti.