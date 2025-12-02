CoopVoce EVO 100: 100 GB a 7,90 € senza sorprese!

Sai quando cerchi un’offerta telefonica e ti sembra di entrare in un labirinto fatto di Giga, minuti, SMS e mille asterischi minuscoli? Ecco, con CoopVoce EVO 100 tutto diventa incredibilmente semplice. Per 7,90 euro al mese, per sempre, hai 100 Giga alla massima velocità, minuti illimitati e 1000 SMS. Non c’è il trucco del prezzo che sale dopo pochi mesi, niente vincoli strani e zero costi extra nascosti. Una volta sottoscritta, puoi dormire sonni tranquilli senza dover controllare ogni riga del contratto.

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EVO 100 di CoopVoce: 100 GB e minuti illimitati a 7,90 € per sempre

Il bello è che puoi attivarla completamente online. Vuoi la SIM fisica? Te la portano direttamente a casa. Vuoi passare alla eSIM? Fai tutto in pochi clic e non spendi nemmeno un centesimo per la spedizione. E se preferisci il contatto diretto, nessun problema: puoi ritirarla in uno dei 900 punti vendita Coop sparsi in Italia. Chi è già cliente CoopVoce, poi, passa a EVO 100 con un costo di attivazione di soli 9,90 euro. Facile, no?

E non pensare che i Giga restino bloccati in Italia. Quando parti per un viaggio in UE o nel Regno Unito, i tuoi 100 Giga ti seguono per i primi 30 giorni, senza costi aggiuntivi e senza dover cercare disperatamente un Wi-Fi. E se sei un po’ distratto con le ricariche, niente panico: il rinnovo automatico si occupa di tutto, così non rischi mai di rimanere senza credito.

La rete CoopVoce poi è una sicurezza: copertura nazionale al 99,8%, navigazione veloce grazie al 4G, chiamate nitide con VoLTE e la possibilità di usare il telefono come Hotspot per collegare tablet, PC o altri dispositivi. E se serve aiuto, l’assistenza è disponibile 24/7, via chat, app o telefono.

Insomma, EVO 100 è pensata per chi vuole smettere di preoccuparsi e iniziare a godersi davvero la connessione. Puoi chiamare, navigare, lavorare o divertirti senza pensieri, in Italia come in viaggio, senza sorprese in bolletta e senza limiti inutili. È una di quelle offerte che ti fanno davvero dire: “Finalmente, un gestore che ti semplifica la vita.”