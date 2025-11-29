CoopVoce, ecco la Evo Unlimited: minuti e giga senza limiti anche in UE e UK

CoopVoce introduce Evo Unlimited, un’offerta che si distingue per la combinazione tra prezzo fisso e contenuti davvero generosi. Pur non essendo presentata come promozione Black Friday, rientra perfettamente nello spirito del periodo, soprattutto grazie a un vantaggio raro nel settore: la possibilità di utilizzare minuti, SMS e giga illimitatianche nei Paesi UE e nel Regno Unito per i primi 30 giorni di permanenza.

La struttura dell’offerta è semplice e diretta. Evo Unlimited prevede minuti senza limiti, 1.000 SMS e traffico dati illimitato in 4G con VoLTE, con hotspot incluso. Una caratteristica particolarmente apprezzabile riguarda il blocco dei numeri a sovrapprezzo, utile per evitare addebiti indesiderati. Tutto questo ha un costo di 9,90 euro al mese, garantito “per sempre”, secondo quanto indicato dall’operatore.

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Attivazione gratuita e flessibile per nuovi e già clienti

CoopVoce rende l’attivazione accessibile senza costi aggiuntivi. La SIM fisica viene spedita gratuitamente a domicilio, ma è possibile anche richiedere una eSIM gratuita, altra opzione che amplia la flessibilità dell’offerta. Evo Unlimited può essere attivata online o in uno dei 900 punti vendita Coop, senza vincoli sull’operatore di provenienza per chi richiede la portabilità.

La promozione è valida anche per i già clienti, che possono passare all’offerta senza costi di attivazione e con il primo addebito scalato dal credito residuo. Un dettaglio importante per chi desidera restare con l’operatore ma aggiornare il proprio piano.

Per chi sceglie l’attivazione online, la procedura può essere completata tramite video riconoscimento oppure utilizzando SPID, seguendo i passaggi guidati sul portale ufficiale. CoopVoce ricorda inoltre di non aver mai applicato aumenti tariffari ai propri clienti, sottolineando l’intenzione di mantenere stabile nel tempo il costo di Evo Unlimited.

Un’offerta completa pensata per chi viaggia e vuole stabilità

Evo Unlimited sarà disponibile fino al 3 dicembre e si presenta come una delle proposte più complete nel panorama delle offerte mobili sotto i 10 euro al mese. I giga illimitati, uniti al roaming UE+UK senza limitazioni nel primo mese, rendono l’offerta interessante anche per chi viaggia spesso o necessita di una soluzione affidabile per il lavoro e il tempo libero.