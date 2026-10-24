GeForce RTX 5090 non è fuori produzione, ma i prezzi salgono

La GeForce RTX 5090 non è fuori produzione. NVIDIA ha voluto mettere un punto fermo dopo diversi giorni di indiscrezioni e ipotesi, chiarendo in via ufficiale che la sua scheda grafica di fascia alta pensata per il gaming non ha raggiunto in anticipo la fine del proprio ciclo di vita. Si tratta di una precisazione che arriva in un momento piuttosto delicato, perché la GPU è diventata difficile da trovare e i prezzi stanno salendo in modo evidente.

Per gli appassionati che puntano al massimo delle prestazioni la questione non era affatto secondaria. Negli ultimi giorni l’idea che RTX 5090 fosse già arrivata al capolinea aveva preso piede con una certa insistenza, alimentata da rumor che si rincorrevano senza una conferma concreta. Davanti a uno scenario del genere era quasi inevitabile che tra i potenziali acquirenti si diffondesse un po’ di preoccupazione, soprattutto tra chi stava valutando di investire su questo modello nel breve periodo.

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La smentita ufficiale di NVIDIA sulla RTX 5090

La risposta della casa di Santa Clara è arrivata in modo netto. L’azienda ha dichiarato che la GPU top di gamma non ha concluso prematuramente la sua carriera commerciale e che continua a occupare un posto centrale all’interno della sua offerta. Una presa di posizione che toglie di mezzo, almeno per il momento, le voci su un pensionamento anticipato della scheda e che rassicura chi la considera ancora il riferimento assoluto per giocare ai massimi livelli.

Il punto chiave sta proprio qui. Parlare di fine del ciclo di vita significa, nel linguaggio del settore, indicare un prodotto che smette di essere realizzato e che gradualmente scompare dagli scaffali. Ed è esattamente lo scenario che NVIDIA ha voluto escludere, ribadendo che la RTX 5090 non è stata accantonata. La smentita ha quindi un valore preciso, perché chiude la porta alle speculazioni che circolavano da giorni e riporta la discussione su un piano più concreto.

Scorte ridotte e prezzi in aumento

Il fatto che la scheda resti in produzione non significa però che acquistarla sia semplice. La RTX 5090 continua infatti a scarseggiare e il quadro attuale è segnato da una disponibilità limitata che pesa direttamente sul portafoglio di chi vuole portarsela a casa. A pesare sono due fattori che si sommano, cioè una domanda molto alta e le carenze di inventario che stanno rendendo complicato reperire le unità disponibili.

Quando le richieste superano di gran lunga le scorte, l’effetto sui listini è piuttosto prevedibile. I prezzi della GPU stanno salendo proprio a causa di questo squilibrio tra quanti la cercano e quante schede si trovano effettivamente in circolazione. È un meccanismo che chi segue il mercato delle schede grafiche conosce bene e che si ripresenta ogni volta che un modello molto ambito fatica a soddisfare le richieste degli utenti.

Ecco perché le voci di questi giorni avevano trovato terreno fertile. La difficoltà nel trovare la scheda e l’aumento dei costi potevano far pensare a un ritiro imminente dal mercato, ma la spiegazione è un’altra. Dietro la situazione attuale ci sono un interesse molto forte da parte degli utenti e un inventario che al momento non riesce a stare al passo, mentre secondo quanto comunicato ufficialmente dall’azienda la GeForce RTX 5090 rimane un prodotto centrale e non è giunta alla fine del suo ciclo di vita.

Fonte: TecnoAndroid