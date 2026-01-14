Con Copilot Checkout Microsoft e PayPal puntano su una nuova esperienza d’acquisto

Al CES 2026 di Las Vegas, Microsoft e PayPal hanno svelato Copilot Checkout, una novità che segna un passo verso lo shopping completamente guidato dall’intelligenza artificiale. L’idea alla base del progetto è semplice. Essa consiste nel consentire agli utenti di cercare, confrontare e acquistare prodotti utilizzando l’assistente AI come un vero intermediario commerciale. Copilot però non si limita a mostrare risultati. Interpreta le richieste dell’utente, ne comprende il contesto e propone prodotti in linea con le sue reali intenzioni di spesa.

A rendere possibile il passaggio dall’interesse all’acquisto è l’integrazione con l’infrastruttura di PayPal, che gestisce l’intero processo di checkout. Grazie alla sincronizzazione degli store, i prodotti disponibili presso i merchant aderenti diventano immediatamente acquistabili, senza passaggi intermedi. Il checkout mantiene un’interfaccia riconoscibile e familiare. Rafforza così la fiducia dell’utente e riducendo le frizioni tipiche dell’e-commerce tradizionale. Secondo i dati condivisi da Microsoft, tale approccio produce risultati concreti. È stato infatti riscontrato che l’ utilizzo di Copilot aumenta in modo considerevole la probabilità che una ricerca si trasformi in un acquisto, soprattutto quando l’utente manifesta un’intenzione chiara.

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Un nuovo equilibrio tra AI, commercio e fiducia digitale nel modello Copilot

L’arrivo di Copilot Checkout non cambia solo l’esperienza d’uso delle persone, ma apre opportunità interessanti anche per i venditori. Quest’ ultimi ottengono visibilità in uno spazio in cui l’attenzione del cliente è già alta, con tassi di conversione potenzialmente superiori rispetto ai canali tradizionali. In più all’interno di Copilot restano valide le tutele PayPal per le transazioni idonee, un elemento che migliora la percezione di affidabilità in un contesto fortemente automatizzato.

PayPal, dal canto suo, considera Copilot solo il primo elemento di una strategia più ampia. L’obiettivo è costruire un’infrastruttura aperta, compatibile con diversi ecosistemi di intelligenza artificiale. In questo modo, i venditori potranno attivare esperienze di commercio AI su più piattaforme partendo da un unico spazio. L’iniziativa arriva in un momento in cui il confine tra assistenti digitali, motori di ricerca ed e-commerce si fa sempre più sottile.

Insomma, con Copilot Checkout, Microsoft e PayPal provano a posizionarsi al centro di questa trasformazione, proponendo un modello in cui l’AI non è solo uno strumento di supporto, ma un vero protagonista dell’esperienza commerciale.