Commodore torna negli smartphone con il Callback 8020

Commodore torna nel mercato degli smartphone con un dispositivo che sceglie una strada diversa rispetto ai telefoni tradizionali. Il nuovo Commodore Callback 8020 nasce infatti con l’idea di ridurre le distrazioni digitali e riportare maggiore controllo nell’utilizzo quotidiano.

A caratterizzare il progetto è la collaborazione con Jolla, realtà europea conosciuta per lo sviluppo di Sailfish OS, il sistema operativo mobile nato dall’eredità tecnologica di MeeGo. La scelta porta su un telefono Commodore un’alternativa alle piattaforme dominanti del mercato, puntando su privacy, semplicità e gestione più diretta dei dati personali.

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Il risultato è un dispositivo che unisce due storie dell’informatica: da una parte Commodore, il marchio che negli anni ’80 ha contribuito alla diffusione dei computer personali nelle case di milioni di utenti, dall’altra Jolla, azienda che ha continuato il percorso europeo nel settore dei sistemi operativi mobili.

Un telefono progettato per ridurre il rumore digitale

Il Commodore Callback 8020 nasce come telefono dedicato a chi vuole mantenere le funzioni essenziali senza essere costantemente immerso in notifiche e contenuti online. Il dispositivo è stato sviluppato con un approccio orientato alla disconnessione, bloccando a livello di sistema alcune delle esperienze tipiche degli smartphone moderni come social network e browser. L’obiettivo è offrire uno strumento più controllabile, mantenendo comunque le attività fondamentali per la comunicazione quotidiana.

La presenza di Sailfish OS rappresenta uno degli elementi centrali del progetto. Il sistema operativo di Jolla è costruito con un’attenzione particolare alla protezione dei dati e propone un’interfaccia diversa rispetto agli ambienti mobili più diffusi. Secondo la visione condivisa dai due marchi, la tecnologia dovrebbe lasciare alle persone una maggiore gestione delle proprie informazioni, invece di basare l’esperienza esclusivamente sulla raccolta dei dati.

La collaborazione tra Commodore e Jolla

La partnership nasce dopo la valutazione di diverse alternative da parte del team Commodore, che ha individuato in Sailfish OS una piattaforma coerente con la filosofia del nuovo telefono.

Sami Pienimäki, CEO e co-fondatore di Jolla, ha spiegato che la scelta è arrivata grazie al design del sistema e alle caratteristiche dedicate alla privacy. Per Peri Fractic, Presidente e CEO di Commodore, il Callback 8020 rappresenta una risposta alla cultura dell’essere sempre connessi, con un dispositivo pensato per restituire maggiore autonomia agli utenti.

Le due aziende condividono una visione legata alla tecnologia personale come strumento al servizio delle persone. Commodore aveva contribuito alla diffusione dell’informatica domestica con prodotti accessibili, mentre Jolla porta avanti una tradizione europea nel settore mobile attraverso Sailfish OS.

Arrivo sul mercato e prossimi sviluppi

Il progetto verrà presentato ufficialmente insieme a Jolla l’8 luglio 2026 a Helsinki. Durante l’evento sarà mostrato anche il nuovo Jolla Phone, lo smartphone europeo sviluppato dall’azienda finlandese.

Con il Callback 8020, Commodore prova quindi a riportare il proprio nome nel settore mobile con una proposta distante dai classici smartphone: meno dipendenza dai servizi digitali, più attenzione alla privacy e un sistema operativo indipendente.