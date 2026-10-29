Comete e mattoni della vita: su Marte forse sì, sulla Terra no

Le comete potrebbero non essere state le responsabili dell’arrivo sulla Terra dei mattoni della vita. Una nuova ricerca mette infatti in discussione un’idea radicata da tempo, secondo cui questi corpi celesti avrebbero portato sul nostro pianeta gli ingredienti necessari alla nascita degli organismi viventi. Lo scenario però cambia se lo sguardo si sposta su Marte, dove quello stesso processo sarebbe stato possibile.

Il punto centrale dello studio è proprio questo contrasto tra due mondi vicini. Da un lato c’è la Terra, per la quale l’ipotesi di una “semina” arrivata dallo spazio grazie alle comete appare ora poco probabile. Dall’altro c’è il Pianeta Rosso, dove invece questa possibilità resta aperta. Una distinzione che non riguarda un dettaglio marginale, perché tocca una delle domande più antiche e affascinanti della scienza, quella sull’origine della vita.

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Comete e mattoni della vita: una convinzione di lunga data finisce sotto esame

Per molto tempo l’idea che le comete avessero giocato un ruolo decisivo nella storia biologica della Terra è stata considerata una delle spiegazioni più suggestive. L’immagine è facile da cogliere anche per chi non mastica astronomia: oggetti provenienti dalle profondità del Sistema Solare che, impattando sul nostro pianeta, avrebbero consegnato le componenti di base da cui tutto sarebbe partito.

La nuova ricerca va proprio a scalfire questa convinzione consolidata. Non si tratta di negare che le comete trasportino materiale interessante, ma di ridimensionare il loro contributo nel caso specifico della Terra. Secondo quanto emerge dal lavoro, è improbabile che siano state loro a fornire al nostro pianeta i mattoni fondamentali della vita. Un cambio di prospettiva che costringe a guardare con occhi diversi una teoria che molti davano quasi per acquisita.

Ed è qui che la questione si fa interessante. Mettere in dubbio una spiegazione così diffusa non significa chiudere il discorso, anzi apre nuove strade di indagine su quali possano essere state le vere fonti di quegli ingredienti sulla Terra.

Il caso di Marte e la possibilità che lì sia andata diversamente

Il capitolo forse più curioso dello studio riguarda Marte. Se per il nostro pianeta l’ipotesi delle comete perde forza, per il vicino rosso la situazione appare differente. Gli autori ritengono infatti che su Marte questi corpi celesti potrebbero aver davvero contribuito a depositare i mattoni della vita.

Due pianeti, insomma, e due storie potenzialmente diverse. La stessa dinamica che sulla Terra sembra difficile da sostenere troverebbe invece terreno più favorevole sul suolo marziano. Un’asimmetria che rende il Pianeta Rosso ancora più centrale nel dibattito scientifico sulle condizioni che, in un passato lontano, avrebbero potuto favorire la comparsa di forme biologiche al di fuori del nostro mondo.

Per gli appassionati di esplorazione spaziale il risultato ha un peso non trascurabile. Marte è da tempo al centro delle ricerche sulla possibile esistenza di vita oltre la Terra, e l’idea che le comete abbiano potuto arricchirlo proprio degli ingredienti fondamentali aggiunge un tassello in più a questo quadro.

La ricerca quindi ribalta in parte la narrazione più conosciuta. Le comete non sarebbero le artefici principali della vita sulla Terra, come a lungo si è creduto, mentre potrebbero aver svolto proprio quel ruolo su Marte, il pianeta che più di ogni altro continua ad attirare l’attenzione di chi studia l’origine della vita nel Sistema Solare.

Fonte: TecnoAndroid