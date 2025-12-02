Comet: speciale iPhone in promozione solo oggi ad un prezzo unico

Quando l’aria di dicembre inizia a profumare di dolci, lucine e decorazioni, entrare da Comet è un vero piacere. Lo store si trasforma in un luogo dove il desiderio di regalare qualcosa di speciale si mescola con la curiosità di scoprire novità. Natale da Comet significa anche poter dare un regalo che lascia il segno, un dono utile ma allo stesso tempo elegante e di grande effetto. In questo periodo lo store si anima di offerte che rendono semplice combinare qualità e convenienza. Dall’ultimo modello più sofisticato alle versioni perfette per chi cerca un’ottima esperienza senza spendere una fortuna, le proposte sono varie e tutte irresistibili. Non serve stressarsi: tra colori brillanti, tagli di memoria differenti e prezzi invitanti, scegliere l’iPhone giusto diventa quasi un gioco.

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iPhone in promozione da Comet

Nel reparto dedicato agli smartphone, Comet presenta una serie di modelli che arricchiscono l’offerta natalizia! Per te c’è l’Apple iPhone 15 128GB Nero al prezzo esageratamente basso di soli 579 euro, oltre che l’Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue da Comet a 1359 euro! E poi? Non perdere anche il fantastico iPhone 17 Pro Max 256GB Cosmic Orange al prezzo unico di 1359 euro. Costa ancora troppo? Rateizza o scegli l’Apple iPhone 16 128GB Nero a 679 euro.

Si scende con il costo con l’Apple iPhone 16e 8/128GB Nero a 529 euro mentre per chi vuole il top del top abbiamo l’Apple iPhone Air 512GB Oro chiaro da Comet a 1399 euro, l’Apple iPhone Air 512GB Celeste a 1399 euro e l’Apple iPhone Air 256GB Bianco nuvola a 1149 euro. Ogni variante offre caratteristiche distintive e permette di trovare il modello ideale per un regalo rafforzato da tecnologia attuale e design extra raffinato.