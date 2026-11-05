ColorOS 17 su OnePlus: date di novembre, si parte da OnePlus 13R

Il rilascio della versione definitiva di Android 17 da parte di Google ha dato una spinta decisa ai produttori, che adesso corrono per adattare il nuovo sistema operativo ai rispettivi dispositivi. Anche OnePlus si è messa al lavoro e ha appena svelato il calendario di novembre per l’aggiornamento a ColorOS 17, l’interfaccia personalizzata costruita proprio sulla nuova piattaforma di Google.

Si tratta di un update atteso da tempo dagli utenti del marchio, che aspettavano di sapere quando sarebbe toccato ai propri telefoni. Nelle ultime ore l’azienda ha condiviso le date a partire dalle quali, secondo i suoi programmi, il pacchetto comincerà a raggiungere diversi modelli. Nella lista compaiono vari smartphone e anche un tablet, segno che il piano di distribuzione abbraccia più categorie di prodotto e non si ferma ai soli telefoni.

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La roadmap è stata resa pubblica dal produttore attraverso un post su X e parte senza troppi preamboli. Il primo della fila è OnePlus 13R, che apre la nuova serie di aggiornamenti già oggi, 5 novembre. Qualche giorno più tardi, il 17 novembre, sarà il turno di OnePlus 12, che riceverà a sua volta la nuova interfaccia insieme alla versione aggiornata del sistema operativo.

Il giorno successivo, il 18 novembre, la palla passa a un tablet. OnePlus Pad 3 riceverà infatti ColorOS 17 e Android 17, confermando che il programma riguarda anche i dispositivi con schermo più ampio. L’ultima parte del mese sarà invece dedicata ad altri tre modelli. Il 24 novembre toccherà a OnePlus Open, mentre il 26 novembre la nuova interfaccia approderà su OnePlus Nord 6 e su Nord CE 6, che chiudono così questa tornata di aggiornamenti.

Mettendo in fila le varie tappe, l’ordine previsto è piuttosto chiaro. Si comincia con OnePlus 13R dal 5 novembre, poi OnePlus 12 dal 17, OnePlus Pad 3 dal 18, OnePlus Open dal 24 e infine la coppia formata da Nord 6 e Nord CE 6 dal 26. Un calendario fitto, distribuito lungo tutto il mese, che coinvolge prodotti di fasce e tipologie differenti.

Cosa porta ColorOS 17 e come arriva sui dispositivi

Per il team di sviluppatori di OPPO si profila un mese decisamente impegnativo. Il gruppo, che oltre al marchio omonimo comprende anche OnePlus e Realme, ha in programma di portare Android 17 su numerosi smartphone e tablet delle sue diverse linee. La tabella di marcia appena diffusa per i dispositivi OnePlus si inserisce quindi in un lavoro molto più ampio, che interessa l’intero colosso tecnologico.

Sul fronte delle novità, ColorOS 17 interviene su più aspetti dell’esperienza d’uso. Sono previsti miglioramenti all’interfaccia e animazioni più fluide, accompagnati da nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale. A completare il quadro c’è un lavoro di ottimizzazione delle prestazioni, pensato per rendere il sistema più reattivo nell’utilizzo di tutti i giorni.

Resta poi un dettaglio pratico da non sottovalutare. Le date comunicate dal produttore indicano soltanto l’inizio di ciascun rollout e non il momento in cui il pacchetto comparirà su ogni singolo dispositivo. Chi possiede uno dei modelli in elenco potrebbe quindi trovare la notifica qualche giorno dopo la data indicata. La disponibilità effettiva può infatti cambiare in base alle diverse aree geografiche, perché la distribuzione avviene a scaglioni proprio per evitare eventuali problemi.

Fonte: TecnoAndroid