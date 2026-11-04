ColorOS 17 arriva su altri quattro OnePlus, addio a OxygenOS

La distribuzione di ColorOS 17 sugli smartphone OnePlus prende velocità. Dopo aver inaugurato il ciclo di aggiornamenti nella giornata di ieri con OnePlus 15, la casa cinese ha allargato il rilascio del nuovo software basato su Android 17 ad altri quattro modelli: OnePlus 15R, OnePlus 13, OnePlus 13R e OnePlus 13s. Per questi telefoni non si parla di un semplice salto di versione, perché con il nuovo firmware abbandonano in via definitiva OxygenOS, la personalizzazione che li aveva accompagnati fino a oggi.

Il cambio di rotta è legato a una scelta strategica ben precisa. OnePlus ha infatti deciso di lasciare non soltanto il mercato europeo ma anche la propria interfaccia storica, e così tutti i dispositivi che stanno ricevendo Android 17 effettuano contemporaneamente il passaggio alla nuova veste grafica. Prima di questi quattro smartphone era già toccato a OnePlus 15 e al tablet OnePlus Pad 4.

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Le versioni in arrivo e le novità di ColorOS 17

Come accade spesso in questi casi, il rilascio è partito dall’India. È stato lo stesso produttore ad annunciare sul forum ufficiale le build in distribuzione, che sono queste:

OnePlus 15R con la versione CPH276717.0.0.106(EX01)

OnePlus 13 con la versione CPH264917.0.0.102(EX01)

OnePlus 13R con la versione CPH269117.0.0.105(EX01)

OnePlus 13s con la versione CPH272317.0.0.101(EX01)

Sul fronte dei contenuti l’aggiornamento è piuttosto corposo. Oltre al cambio di interfaccia, ColorOS 17 introduce numerosi miglioramenti grafici e ottimizzazioni delle prestazioni a livello di sistema, accompagnati da animazioni più fluide e da pannelli delle impostazioni rapide rivisti. C’è poi spazio per una personalizzazione più approfondita, per controlli sulla privacy aggiornati e per una gestione dei processi in background pensata per spremere al massimo l’efficienza energetica.

Una parte importante riguarda l’intelligenza artificiale. Tra le funzioni citate compaiono AI Face Swap Detection e AI Scam Call Detection, a cui si aggiungono le funzionalità OnePlus AI con Agent Mode, Osee e gli strumenti di traduzione. Il changelog completo ricalca praticamente quello visto ieri per OnePlus 15, con il Luminous Rendering Engine in primo piano insieme alle novità per la personalizzazione, ai cambiamenti nei quick settings e a una migliore gestione della memoria. Completano il quadro diversi perfezionamenti dedicati ad audio, luminosità e connettività, oltre naturalmente a tutte le novità portate da Google con Android 17.

Come verificare l’aggiornamento sui dispositivi OnePlus

Il rilascio procede in modo graduale, quindi potrebbero servire ancora alcuni giorni prima che il pacchetto raggiunga tutti gli esemplari di OnePlus 15R, OnePlus 13, OnePlus 13R e OnePlus 13s. Chi possiede uno di questi modelli può controllare la disponibilità del firmware direttamente dalle impostazioni, seguendo il percorso Impostazioni, poi Sistema e infine Aggiornamento software.

Per ora la diffusione sembra limitata al mercato indiano, ma nelle prossime ore o nei prossimi giorni il rollout di ColorOS 17 dovrebbe estendersi anche ad altri Paesi.

Fonte: TecnoAndroid