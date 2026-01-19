Cloudflare e Italia: perché un’uscita improvvisa avrebbe conseguenze pesanti

La tensione tra Cloudflare e le autorità italiane ha aperto uno scenario che va ben oltre una semplice disputa regolatoria. Dopo la sanzione da 14 milioni di euro inflitta da AGCOM per il mancato rispetto degli ordini contro la diffusione di contenuti illegali online, il provider statunitense ha lasciato intendere la possibilità di interrompere i propri servizi nel nostro Paese. Un’ipotesi che, se concretizzata, produrrebbe effetti immediati e misurabili sull’economia digitale.

Secondo le stime contenute in uno studio di MCR Report, il danno diretto per il solo comparto e-commercearriverebbe a circa 30 milioni di euro al giorno. Il dato nasce da un elemento spesso sottovalutato: oltre un sito italiano su cinque utilizza l’infrastruttura di Cloudflare, una quota che oscilla tra il 20 e il 25% dell’intero web nazionale. Considerando che il valore quotidiano delle transazioni online in Italia è stimato intorno ai 148 milioni di euro, un’interruzione improvvisa metterebbe subito a rischio quasi 29,6 milioni.

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Sicurezza e paradossi della regolazione

La questione non è solo economica. Cloudflare fornisce gratuitamente a milioni di siti di piccole dimensioni strumenti di protezione avanzata contro attacchi DDoS e altre minacce informatiche. Realtà che, senza questo supporto, non avrebbero le risorse per adottare soluzioni alternative di pari livello. Il rischio concreto è che una misura pensata per contrastare la pirateria finisca per rendere la rete italiana più fragile.

Su questo punto si inserisce la riflessione di Luigi Gambardella, secondo cui la posizione dell’azienda non sarebbe una reazione emotiva, ma una scelta razionale di tutela. Quando i tempi amministrativi superano le garanzie giudiziarie, un operatore globale tende a riconsiderare la propria presenza.

PMI e migrazioni forzate

Un’eventuale uscita di Cloudflare costringerebbe migliaia di piccole e medie imprese a migrazioni d’emergenza verso provider alternativi, spesso meno affidabili. Oltre ai costi elevati, queste transizioni esporrebbero i sistemi a nuove vulnerabilità proprio nelle fasi più delicate. Il risultato sarebbe un indebolimento complessivo dell’ecosistema digitale nazionale, con effetti che andrebbero ben oltre l’obiettivo iniziale di contrasto ai contenuti illegali.