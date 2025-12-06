Chrome per Android: ora puoi fissare le schede come su desktop

La nuova versione di Chrome per Android introduce finalmente una funzione che gli utenti aspettavano da anni: la possibilità di fissare le schede importanti, proprio come accade già nella versione desktop del browser. Si tratta di una piccola novità, ma capace di migliorare sensibilmente l’organizzazione della navigazione, soprattutto per chi tende a mantenere molte tab aperte o utilizza Chrome per lavorare o studiare.

Una funzione familiare, ora anche su mobile

La logica di funzionamento è immediata. Aprendo la visualizzazione a schede — la classica griglia che mostra tutte le pagine aperte — basta premere a lungo su una scheda per far comparire l’opzione dedicata. Con un semplice tocco la scheda viene fissata in alto, separata dalle altre e rimane sempre accessibile senza doverla cercare tra decine di tab.

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Una volta fissata, la scheda non mostra più la classica “X” per la chiusura rapida: questo dettaglio evita eliminazioni accidentali, un problema frequente quando ci si muove velocemente tra molte pagine. Le schede bloccate restano ben visibili, accompagnate da una piccola icona che permette di identificarle a colpo d’occhio.

Questa novità si integra bene con le altre funzioni introdotte negli ultimi anni, come i gruppi di schede e le raccolte. Tuttavia, il pinning offre un vantaggio unico: mantiene una o più pagine sempre in cima, indipendenti dalla gestione delle altre e perfette come riferimento rapido per email, documenti, dashboard di lavoro o qualsiasi sito consultato di frequente.

Perché è utile e perché conviene attivarla

Per molti utenti Android, questa aggiunta farà davvero la differenza. Chi usa Chrome quotidianamente per ricerca, progetti o attività multitasking noterà subito un miglioramento nella fluidità d’uso: le pagine essenziali sono sempre lì, stabili e ben organizzate.

La funzione aiuta anche a ridurre il disordine online. Fissando le schede chiave, il resto della navigazione resta più libero e gestibile. Inoltre, evita errori fastidiosi come la chiusura accidentale di una tab importante quando si effettua un cambio scheda troppo veloce.

Insomma, le schede fissate portano su mobile uno degli strumenti più comodi del desktop, migliorando ordine, continuità e produttività. Una piccola novità, sì, ma che molti utenti Android accoglieranno come un cambiamento davvero utile.