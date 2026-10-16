Chevrolet Colorado Desert Boss torna nel 2027, ma solo su ZR2

Chevrolet ha deciso di riportare in vita il pacchetto Colorado Desert Boss, l’allestimento pensato per chi porta il proprio pickup ben lontano dall’asfalto e che era uscito di scena dopo appena un anno di vendite. Il ritorno arriverà con Chevy Colorado 2027 e, proprio come nella prima edizione, sarà riservato a una sola versione della gamma, cioè Colorado ZR2, quella più orientata al fuoristrada.

Del resto chi sceglie un pickup ha quasi sempre un debole per gli accessori robusti e dall’aspetto avventuroso, ed è per questo che il debutto del Desert Boss nel 2023 aveva avuto parecchio senso. Il kit originale metteva insieme un bull bar dal disegno riconoscibile, una barra luminosa montata sul tetto, un roll bar posteriore e cerchi da 17 pollici abbinati a pneumatici da 33 pollici. Una ricetta piuttosto azzeccata per il pubblico di riferimento, eppure la casa americana l’aveva tolta dal listino nel giro di dodici mesi.

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Cosa cambia nel nuovo Desert Boss

La nuova Desert Boss Special Edition porterà con sé un paraurti anteriore specifico per l’uso in fuoristrada, un pacchetto di illuminazione dedicato, gli ammortizzatori Multimatic Jounce Control Dampers, ganci di recupero con finitura Tech Bronze, battitacco personalizzati e una serie di decalcomanie per i parafanghi anteriori. C’è però una differenza sostanziale rispetto al passato. La prima versione era un’edizione speciale preparata direttamente in fabbrica, mentre quella destinata al modello 2027 verrà proposta esclusivamente come optional montato dai concessionari.

Fra tutte le novità quella più interessante riguarda senza dubbio i nuovi componenti firmati Multimatic. Si tratta di tamponi di fine corsa idraulici caricati ad azoto, progettati per lavorare insieme agli ammortizzatori DSSV dello stesso marchio. Su Colorado ZR2 questi ammortizzatori sono disponibili come optional da circa 2.200 euro, mentre sulla variante ZR2 Bison rientrano già nella dotazione di serie. Il prezzo del nuovo pacchetto non è ancora stato comunicato, ma per farsi un’idea basta guardare all’edizione del 2023, che aggiungeva circa 8.000 euro al listino di un Colorado normale. Va anche precisato che il Desert Boss non potrà essere abbinato né al pacchetto Bison né al pacchetto Midnight.

Sotto il cofano arriva il motore L4B

Il ritorno del Desert Boss non è l’unico aggiornamento di rilievo per Chevy Colorado 2027. Il pickup, tra i più apprezzati della sua categoria, adotterà infatti l’evoluzione del quattro cilindri turbo da 2.7 litri di General Motors. Il nuovo propulsore, siglato L4B, prende il posto del precedente L3B ed è già montato su Silverado 1500 e GMC Sierra 1500 nelle rispettive versioni 2027.

I numeri raccontano un passo avanti piuttosto netto. Il motore eroga ora 350 cavalli e circa 610 Nm di coppia, contro i 310 cavalli e i circa 583 Nm dell’unità che va a sostituire. Un incremento che si fa sentire soprattutto su un mezzo come il Colorado, chiamato spesso a muoversi su terreni impegnativi o a lavorare sotto carico. Per quanto riguarda i listini della nuova gamma, Chevrolet non ha ancora diffuso i prezzi ufficiali, ma la loro pubblicazione è attesa a breve.

Fonte: TecnoAndroid