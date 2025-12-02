ChatGPT: Voice Mode integrata nella chat per conversazioni rapide

Quando parliamo di intelligenza artificiale, ovviamente ormai parliamo in automatico di ChatGPT, l’assistente lanciato da OpenAI ovviamente gode di una campagna di aggiornamenti costanti che puntano a migliorarne le funzionalità introducendone di nuove ma allo stesso tempo affinandole di altre, una tra queste da sempre molto gradita e la cosiddetta Voice Mode che consente di fatto di parlare in linguaggio naturale con l’intelligenza artificiale in questione, quest’ultima di recente ha ricevuto un cambiamento molto importante che cambia totalmente le carte in tavola.

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Direttamente in chat

L’azienda ha ascoltato i feedback degli utenti e ha deciso di apportare un cambiamento sostanziale a questa modalità, d’ora in avanti sarà possibile attivarla direttamente in chat senza necessariamente aprire una nuova schermata di dialogo, ciò ovviamente comporta dei vantaggi decisamente molto importanti dal momento che non sarà più necessario aprire una nuova schermata e dunque interrompere l’attuale conversazione, ma il tutto potrà essere svolto direttamente all’interno della chat che state portando avanti con ChatGPT.

Questo cambiamento contribuisce a migliorare in modo particolare l’esperienza d’uso degli utenti dal momento che rende il tutto più fluido e connesso eliminando degli step in più che di fatto rendono l’esperienza più frammentata rispetto a come gli utenti vorrebbero, tutto questo rappresenta ovviamente l’obiettivo di OpenAI di passare ad un approccio definito più umano e totale per quanto riguarda ChatGPT, non a caso la chat vocale sfrutta un potente modello linguistico in grado di interpretare tono, pause e punti di riflessione in modo da garantire una migliore comprensione di quello che viene detto dall’utente, ora una volta avviato partirà immediatamente la trascrizione testuale di quello che state dicendo in modo da garantire un senso di continuità assoluto con la conversazione che stavate portando avanti già a livello testuale, dunque, d’ora in avanti non sarà più necessario interrompere la conversazione che stavate già avendo e potrete mantenere la tematica già trattata.