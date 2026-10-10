ChatGPT Meetings prende appunti su Mac senza bot in chiamata

ChatGPT ora può seguire una riunione, prendere appunti e trasformare quello che è stato detto in una serie di attività da portare avanti nei giorni successivi. OpenAI ha infatti introdotto Meetings, un nuovo plugin pensato sia per gli incontri online sia per quelli che si tengono di persona, al momento disponibile soltanto attraverso l’app desktop di ChatGPT per macOS.

La cosa interessante è che Meetings lavora direttamente dal Mac e non ha bisogno di far entrare nella chiamata un bot come partecipante aggiuntivo. Per catturare la conversazione sfrutta sia il microfono sia l’audio di sistema, così da ascoltare le persone sedute nella stanza e anche chi si collega tramite Teams, Zoom o altre piattaforme.

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Una volta avviato lo strumento, l’utente può aggiungere a mano appunti, domande e considerazioni mentre la discussione va avanti. Alla fine dell’incontro ChatGPT mette insieme la trascrizione, queste note e, quando ci sono, le informazioni che arrivano dalle app collegate per preparare un riepilogo su misura e individuare i compiti emersi durante il confronto.

Tutto il materiale finisce in una pagina dentro ChatGPT Space, dove può essere riletto, modificato e condiviso con altri. La trascrizione invece resta separata e non diventa accessibile alle persone con cui eventualmente si condivide la pagina.

Dalla riunione alle cose da fare dopo

Meetings non si ferma alla semplice trascrizione. Terminato l’incontro si può interrogare ChatGPT sul contenuto della conversazione, chiedendo per esempio chi si è preso l’impegno di occuparsi di un certo compito, in che momento è stata presa una decisione oppure cosa si è stabilito su un determinato argomento.

Il sistema è anche capace di proporre alcune azioni successive. Grazie all’integrazione con ChatGPT Work, dalla stessa pagina della riunione si può partire per scrivere una mail di riscontro, aggiornare il piano di un progetto o svolgere altre attività usando quanto discusso come contesto. I suggerimenti possono comunque essere controllati e ritoccati prima di affidarli all’assistente.

Collegando Google Calendar oppure Outlook Calendar, ChatGPT mostra gli appuntamenti in programma e ricorda di avviare la presa degli appunti. Meetings riesce perfino ad accorgersi che è in corso una chiamata e a proporre l’attivazione della funzione anche quando quell’incontro non compare in agenda.

La registrazione si può interrompere manualmente e il sistema avvisa quando non rileva più audio per qualche minuto. L’acquisizione si chiude da sola anche abbassando lo schermo del MacBook, dopo un lungo periodo di silenzio oppure quando una singola sessione arriva a quattro ore.

Privacy, consenso dei partecipanti e disponibilità

Poi c’è il capitolo privacy, inevitabile. ChatGPT non informa in automatico gli altri partecipanti che la conversazione viene registrata. Prima dell’avvio OpenAI mostra quindi all’utente un avviso che ricorda come tutti i presenti debbano essere informati e abbiano dovuto dare il proprio consenso.

L’audio raccolto dal microfono e dal sistema viene inviato ai server di OpenAI per l’elaborazione. Quando gli appunti sono pronti la registrazione viene cancellata sia dal Mac sia dai server dell’azienda e non è più possibile riascoltarla. Se il computer è offline o l’elaborazione non va a buon fine, il file può restare temporaneamente sul Mac in attesa del caricamento.

Al momento Meetings è disponibile in beta nell’app desktop di ChatGPT per macOS per gli utenti Pro e Business. Su ChatGPT Enterprise OpenAI lo sta sperimentando con un programma alpha riservato a un numero ristretto di clienti, mentre il supporto per Windows, iOS e Android arriverà in un secondo momento.

Meetings è inoltre una cosa diversa dalla precedente funzione Record dell’app ChatGPT per Mac. Nel frattempo OpenAI ha esteso anche la possibilità di caricare direttamente registrazioni audio nelle normali conversazioni di ChatGPT, sui piani a pagamento e nei workspace supportati. In questo caso serve avere già il file a disposizione, che si tratti di una riunione, di un’intervista o di una lezione, per ottenere trascrizione, riepilogo, analisi oppure fare domande su quanto è stato detto.

Fonte: TecnoAndroid