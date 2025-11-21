ChatGPT: ecco le chat di gruppo anche qui da noi

Recentemente ChatGPT ma solo per alcuni mercati, ha introdotto le tanto discusse chat di gruppo, nello specifico si tratta di particolari chat che possono essere composti da una molteplicità di elementi che collaborano ovviamente con l’intelligenza artificiale lo sviluppo e nel portare avanti determinati lavori di gruppo, si tratta della prima funzionalità e del primo step della piattaforma in favore di una socializzazione che va oltre il singolo utente privato.

La funzionalità per l’appunto era stata rilasciata solo per alcuni mercati tra i quali non era presente però l’Italia, l’azienda infatti si era riservata di osservare l’andamento della funzionalità, per poi prendere una decisione sull’eventuale espansione del bacino di utenti a cui quest’ultima era destinata, sembra che i feedback siano stati talmente tanto positivi che la società non ha voluto indugiare oltre e ha deciso di introdurre immediatamente le chat di gruppo a livello globale per tutti i mercati.

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Disponibile per tutti

Le chat di gruppo dunque arrivano in tutti i mercati compreso quello italiano e sono disponibili per tutti gli utenti, da quelli gratuiti a quelli che utilizzano un piano di abbonamento di qualsiasi genere, da quello Go a quello Plus passando ovviamente per quello Pro, il massimo numero di utenti che le chat di gruppo supportano equivale a 20 ma non è escludere che in futuro la società possa decidere di ampliare questo numero, allo stesso tempo per poter usufruire di questa funzionalità sarà necessario aggiornare l’applicazione sia nella sua versione per Android che nella versione per iOS, segnale che la funzionalità al momento per quanto riguarda la piattaforma desktop non è ancora disponibile.

Si tratta sicuramente di un passo avanti notevole e c’è da aspettarsi una risposta imminente da parte anche delle altre realtà coinvolte nel mondo dell’intelligenza artificiale, ovviamente il rilascio è graduale dunque non sorprendete vi sia ancora la funzionalità non è disponibile.