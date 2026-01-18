ChatGPT introduce il piano più economico e pubblicità in arrivo

La strategia di OpenAI sul fronte degli abbonamenti entra in una nuova fase. Dopo mesi di test limitati ad alcuni mercati, l’azienda ha ufficializzato ChatGPT Go, un piano pensato per ampliare l’accesso alle funzioni avanzate mantenendo un prezzo più contenuto rispetto alle formule già esistenti.

Un nuovo livello di accesso a ChatGPT

Il nuovo piano Go è ora disponibile anche in Italia al prezzo di 8 euro al mese. Con questo debutto, ChatGPT si articola su più livelli: alla versione gratuita si affiancano Go, Plus e Pro, con costi e funzionalità progressive. L’obiettivo è intercettare un pubblico più ampio, offrendo qualcosa in più rispetto al piano base senza arrivare ai prezzi delle soluzioni premium.

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Rispetto alla versione gratuita, ChatGPT Go garantisce un accesso più ampio al modello GPT-5.2 Instant. I limiti di utilizzo risultano molto più generosi, con fino a dieci volte più messaggi, caricamento di file e creazione di immagini. Migliora anche la memoria del sistema, che può conservare un numero maggiore di informazioni sull’utente e per periodi più lunghi.

Pubblicità come leva per contenere i prezzi

La vera novità, però, riguarda la pubblicità. OpenAI ha confermato che, con l’introduzione del piano Go, partiranno a breve i primi test degli annunci, inizialmente negli Stati Uniti. La presenza di inserzioni è parte integrante di questo livello di abbonamento e viene indicata come uno strumento necessario per mantenere bassi i costi. Per chi desidera un’esperienza senza annunci, resta quindi indispensabile salire di livello.

Plus e Pro restano le opzioni complete

L’abbonamento Plus, proposto a 23 euro al mese, elimina la pubblicità e offre l’accesso al modello GPT-5.2 Thinking, pensato per attività che richiedono ragionamento complesso. Include inoltre maggiore memoria, accesso esteso ai modelli, il generatore video Sora, la creazione di GPT personalizzati, i progetti e l’agente Codex, oltre a funzionalità in anteprima.

Il piano Pro, infine, resta la soluzione più avanzata. Sblocca GPT-5.2 Pro, riduce al minimo le limitazioni su messaggi e upload, amplia la generazione di immagini e video e garantisce priorità assoluta sull’agente Codex. Una proposta rivolta a professionisti e aziende che necessitano della massima potenza e continuità operativa.