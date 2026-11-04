ChatGPT Health su Android, spunta il supporto a Google Health

Gli utenti Android potrebbero presto ricevere una funzione che finora mancava. ChatGPT Health sembra pronto ad aprirsi al collegamento con Google Health e questo ridurrebbe una differenza piuttosto evidente rispetto a quanto già accade su iPhone. Il servizio dedicato alla salute firmato OpenAI è stato annunciato all’inizio dell’anno e poi distribuito a luglio. È già attivo negli Stati Uniti sia su iOS sia su Android, mentre in Italia non è ancora arrivato.

La disparità tra le due piattaforme salta all’occhio abbastanza in fretta. Chi usa un iPhone può già collegare il servizio ad Apple Health e mettere a disposizione dell’assistente le proprie informazioni. Chi invece ha in tasca uno smartphone Android al momento non dispone di nulla di equivalente. Ed è proprio su questo fronte che qualcosa potrebbe cambiare a breve.

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Cosa emerge dal codice dell’app per Android

Nell’ultima versione dell’app ChatGPT per Android, la 1.2026.300, sono comparsi alcuni riferimenti nel codice che lasciano intuire le intenzioni di OpenAI. L’idea sarebbe quella di permettere il collegamento con la piattaforma di Google, così da consentire all’assistente di attingere alle informazioni raccolte da smartwatch, fitness tracker e dalle altre applicazioni sincronizzate con i servizi di Mountain View.

Tra le righe del codice spuntano diversi permessi legati ad Android Health Connect. Uno in particolare merita attenzione perché riguarda la lettura dello storico dei dati sanitari. In pratica ChatGPT non si limiterebbe a osservare la fotografia del momento ma potrebbe analizzare informazioni accumulate su un periodo più lungo, individuare eventuali andamenti e formulare valutazioni partendo dalle variazioni registrate nel corso del tempo.

C’è poi una stringa chiamata READHEALTHDATAINBACKGROUND e il nome dice già parecchio. Suggerisce infatti che l’assistente potrebbe accedere ai dati sanitari in background, quindi senza che l’utente debba intervenire manualmente ogni volta.

Non solo passi ma un quadro completo della salute

L’elenco dei parametri consultabili è piuttosto ampio. Si parla di peso corporeo, metabolismo basale, massa grassa, massa muscolare magra e massa ossea. Nella lista compaiono anche le informazioni relative alla salute femminile. Il conteggio dei passi naturalmente è previsto, ma rappresenterebbe soltanto una piccola parte del progetto.

L’obiettivo di ChatGPT Health sembrerebbe infatti molto più ambizioso. Lo strumento punterebbe ad analizzare a 360° tutti i dati personali legati al benessere, restituendo approfondimenti e suggerimenti costruiti sulle informazioni disponibili. Una prospettiva che non convince tutti, visto che diversi utenti fanno notare come tutto questo vada a scapito della privacy. Senza contare che affidarsi esclusivamente all’intelligenza artificiale quando c’è di mezzo la salute potrebbe rivelarsi particolarmente rischioso.

Tempi incerti e Italia ancora esclusa

Per il momento non è chiaro quando l’integrazione con Google Health diventerà effettiva. I riferimenti scovati nel codice indicano una direzione precisa ma non forniscono alcuna indicazione sulle tempistiche di rilascio.

Per quanto riguarda l’Italia la situazione è ancora più nebulosa. ChatGPT Health non è disponibile nel nostro Paese e non esistono indicazioni su se e quando il servizio verrà mai reso accessibile anche qui. Tutte le novità descritte si riferiscono quindi esclusivamente agli Stati Uniti.

Fonte: TecnoAndroid