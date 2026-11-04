ChatGPT Dots: gli agenti IA ora alternano i modelli di OpenAI

Gli agenti di ChatGPT compiono un passo avanti importante e diventano più potenti e ancora più autonomi. OpenAI ha infatti rilasciato un aggiornamento dedicato ai suoi Dots, gli agenti IA capaci di lavorare a distanza per conto degli utenti. Le novità principali sono due: il supporto agli ultimi modelli linguistici sviluppati dall’azienda e la possibilità di passare dall’uno all’altro a seconda delle necessità. Si tratta di un intervento che punta dritto sulla flessibilità e sulla capacità di questi strumenti di gestire compiti in maniera sempre più indipendente.

Il concetto alla base dei Dots è abbastanza semplice da spiegare, anche se dietro c’è parecchia tecnologia. Qui non si parla del classico assistente che risponde a una domanda e poi resta fermo ad aspettare la successiva. Questi agenti sono pensati per portare avanti delle attività in autonomia, lavorando da remoto mentre la persona che li ha messi in moto può dedicarsi ad altro. Un approccio diverso dal solito botta e risposta, che sposta l’intelligenza artificiale dal ruolo di semplice interlocutore a quello di vero e proprio collaboratore.

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Cosa cambia con l’aggiornamento dei Dots

La prima novità riguarda il motore che fa funzionare gli agenti. Con questo rilascio i Dots supportano ora gli ultimi modelli di linguaggio di OpenAI, cioè le versioni più recenti dei sistemi su cui si basa l’intera famiglia di servizi legati a ChatGPT. In termini pratici questo significa che gli agenti possono contare su strumenti più aggiornati per svolgere il lavoro che viene loro affidato, ed è proprio da qui che deriva quella maggiore potenza di cui si parla.

La seconda novità è forse quella più interessante dal punto di vista dell’uso quotidiano. Gli agenti sono ora in grado di destreggiarsi tra modelli diversi, alternandoli invece di restare vincolati a un’unica soluzione. Non tutti i compiti richiedono le stesse risorse e poter scegliere il modello più adatto di volta in volta rende il sistema più versatile. Ogni modello ha caratteristiche proprie e la possibilità di combinarli all’interno dello stesso flusso di lavoro amplia in modo concreto il raggio d’azione dei Dots.

Agenti IA sempre più indipendenti

Il filo conduttore di questo aggiornamento è l’autonomia. Un agente che lavora a distanza deve essere in grado di prendere decisioni operative senza chiedere conferma a ogni passaggio, altrimenti perde gran parte della sua utilità. La capacità di scegliere e alternare i modelli linguistici va esattamente in questa direzione, perché lascia all’agente un margine maggiore nel decidere come affrontare una determinata attività.

Per chi utilizza ChatGPT e i servizi collegati il risultato è un’intelligenza artificiale che può essere impiegata con più fiducia per incarichi che richiedono tempo e continuità. L’idea di delegare un compito e ritrovarlo completato più tardi diventa così un po’ più concreta. È un cambio di prospettiva che OpenAI sta portando avanti con decisione sui propri agenti IA, trasformandoli gradualmente in strumenti capaci di muoversi con meno supervisione.

Con questo intervento i Dots guadagnano quindi accesso ai modelli più recenti dell’azienda e la facoltà di passare dall’uno all’altro durante il lavoro svolto in remoto per gli utenti.

Fonte: TecnoAndroid